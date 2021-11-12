مروان خورى: إحنا فى زمن «أغانى التخبيط» والإنتاج الغنائى يقترب من الانقراض

رغم سنوات عمره التى لم تتجاوز ٥٣ عامًا، يمكن اعتبار النجم اللبنانى مروان خورى واحدًا من أبناء «زمن الفن الجميل»، فإلى جانب امتلاكه صوتًا طربيًا نادرًا، يعتبر نفسه سائرًا فى طريق العمالقة، مثل محمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ وفريد الأطرش.

كما أنه عاصر العديد من عمالقة وأساتذة الغناء، وقدم لهم العديد من ألحان أغانيهم، وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة الراحلة وردة، والسيدة ماجدة الرومى، فهو «فنان شامل»، لكونه شاعرًا وملحنًا وعازفًا، وأحد كبار المطربين فى الوطن العربى.

فى السطور التالية تحاور «الدستور» مروان خورى، الذى يشارك فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، للمرة الثامنة، مجددًا عهده ولقاءه السنوى مع الجمهور المصرى، الذى عشق ألحانه وأغانيه وبات ينتظره كل عام.

■ فى البداية.. لماذا تحرص بشكل دائم على المشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية؟

- هذه هى المرة الثامنة التى أتشرف فيها بالمشاركة فى مهرجان الموسيقى العربية، هذا الحدث الذى يعنى لى الكثير، وأعتبر المشاركة فيه شرفًا كبيرًا وإضافة إلى السيرة الذاتية لأى فنان، لأنه واحد من أهم الفعاليات الموسيقية فى مصر والوطن العربى.

لذا اعتدت على المشاركة فى المهرجان منذ تولى الدكتورة رتيبة الحفنى-رحمها الله- مسئوليته، وكنت وقتها سعيدًا بالتواصل مع الجمهور المصرى وجهًا لوجه، ووقوفى على أهم مركز ثقافى فى العالم، ومن بعدها حرصت على المشاركة فى الدورات اللاحقة.

وأعتبر أن مهرجان الموسيقى العربية هو العلامة التى تضىء الحياة الغنائية، بعد انتشار «الإسفاف» من عديمى الموهبة على مستوى الوطن العربى، وذلك على مسرح دار الأوبرا المصرية، التى ستظل المدافع الشرس عن التراث ضد كل هذه الظواهر.

■ كيف شعرت خلال تكريمك من قِبل وزيرة الثقافة وإدارة المهرجان فى حفل الافتتاح؟

- شعرت بفخر واعتزاز كبيرين بتكريمى فى هذا المهرجان العريق، الذى أعتبره وسامًا على صدرى وتكريمًا لمشوارى الفنى، وسط أساتذة فى عالم الموسيقى، إضافة إلى أسماء كبار رحلوا عن عالمنا، وعلى رأسهم الموسيقار جمال سلامة.

ومن هنا أود أن أشكر الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وإدارة مهرجان الموسيقى العربية، على جهودهم المُضنية من أجل الحفاظ على الموروث الثقافى، وخروج المهرجان بهذا الشكل المشرف، لتبقى دار الأوبرا هى الكيان الذى يصدر الفن الجاد للعالم كله.

■ ما الذى يميز جمهور الأوبرا فى ظل رفع لافتة «كامل العدد» خلال حفليّك بالدار؟

- دار الأوبرا مكان خاص جدًا، والوقوف على مسرحها ليس بالأمر السهل، ودائمًا ما أهاب الصعود عليه، لمعرفتى بأن جمهوره ذواق ورائع، وأستطيع أن أقول إن سعادتى تكتمل عندما أشعر أن هذا الجمهور ينتظرنى، وأشعر أنى متشوق للقائهم للغاية، وأنتظرهم من العام للعام، لأنهم الأقرب إلى قلبى.

■ هل هذا يعنى أن المهرجان له دور فى توطيد العلاقات العربية؟

- بالتأكيد.. وهذا يعكس نهج القائد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يهتم ويسعى دائمًا إلى تحقيق هذا الهدف، فهو قائد له رؤية قائمة على ضرورة تحقيق التلاحم العربى والوطنى، فى ظل أن مصر دولة رائدة وستظل أم الدنيا.

أما فيما يخص المهرجان تحديدًا، فقد حرصت الدكتورة رتيبة الحفنى-رحمها الله- على توطيد العلاقات العربية، منذ ٣٠ عامًا، وهو عمر المهرجان، الأمر الذى يتضح فى حرصها على إقامة الملتقى العربى الثقافى، الذى يُعتبر تظاهرة فنية ثقافية، وملتقى للمبدعين من جميع الأشقاء فى البلدان العربية، ويوحد اتجاهات المثقفين والموسيقيين، ويبعث رسالة للعالم كله بأن مصر أم الدنيا، ونتمنى زيادة التعاون فى المجتمع العربى، وأن نعيد القيم والأسس التى تربينا عليها وتفككت مع تفكك أشياء كثيرة من حولنا.

■ قدمت فى حفليك بالمهرجان أغانى من التراث المصرى.. ما سر حرصك الدائم على ذلك؟

- علاقتى وطيدة بأغانى التراث، فقد تربيت على جيل العمالقة، وفى مقدمتهم موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، والموسيقار بليغ حمدى، إلى جانب «الرحبانية» فى لبنان، وأعتبر نفسى رجلًا «كلاسيكيًا» مثلهم، لذا أسير فى طريقهم الغنائى والتلحينى، فمعظم جيل العمالقة كان موفقًا فى الأمرين، وأعتقد أن أى فنان يريد بناء نفسه، عليه أن يتعلم من هذه الأعمال أصول الفن الجاد، ومهما كانت لدىّ أغانٍ خاصة بى سأظل أغنى التراث الموسيقى، لأنه مرجعنا الحقيقى فى القوة والكبرياء.

■ رغم «كلاسيكيتك» تلك، تحرص على غناء اللون الشعبى أحيانًا.. فما يمثله لك؟

- كثيرًا ما أقدم اللون الشعبى بالفعل، وأرى أن المطرب أو الصانع الجيد عليه أن يجيد كل الألوان، ويتخصص فى منطقة تكتب باسمه ويتميز بها، وأنا أعشق الأغانى الشعبية وأعتبرها من أعظم الألوان الغنائية، ولا تعارض بين كونى مطربًا رومانسيًا وحبى لها.

وأعتقد بقوة أن اللون الشعبى هو الفن الذى يمثل كلاسيكيات وذاكرة الشعوب، وأن هذه النوعية من الفن لا تموت أبدًا، ووجب علينا المحافظة على أصولها، فى الوقت الحالى الذى يشهد أزمة كبيرة فى صناعة الفن.

■ ماذا عن رؤيتك لما تسمى بـ«أغانى المهرجانات» إذن؟

- أنا أتابع كل ما يقدم على الساحة، لكن «أغانى المهرجانات» لا تستهوينى طبعًا، وأرفض دائمًا مَن يصنف هذا النوع من الأعمال على أنه غناء شعبى، فالشعبى له أصوله وأساتذته، أمثال الفنانين الكبيرين محمد رشدى ومحمد العزبى، والأستاذ أحمد عدوية. أما عن تقييمى الخاص لهذا النوع، فأعتقد أنه ليس من حقى تقييم أحد، لكن مبدئى هو أن سوق الغناء منتجع كبير، ولا بد أن يتوافر فيها كل المنتجات، وفى النهاية يفرض العمل الجيد نفسه، ويلتفت الجمهور ويختار الأفضل. لكنى أنصح هذا الجمهور بعدم الانسياق وراء «الكلمات السهلة» و«التخبيط»، التى أصبحت منتشرة فى زمننا الحالى، وسط بحر منصات «السوشيال ميديا»، التى أصبحت منبرًا بلا رقيب متاح للجميع، ورغم أن هذه النوعية استطاعت أن تحقق قاعدة جماهيرية فى الوقت الحالى، أثق أنها ستندثر مع الوقت.

■ فى تقديرك.. إلى أى مدى تؤثر هذه الأزمة فى الفن نفسه؟

- هناك أزمة فى الصناعة نفسها، لها تأثير سلبى كبير على الساحة الغنائية بوجه عام، وخير دليل على ذلك هو ميل الجميع لطرح الأغنيات على طريقة «السينجل»، التى أصبحت «تيمة» يتبعها النجوم الكبار، فحاليًا لا توجد مبيعات تشجع المنتج على طرح ألبوم كامل، لذا أرى أننا أمام خطر كبير للغاية يهدد الإنتاج الغنائى الذى يقترب من «الانقراض»، ولا بد أن يتحرك المسئولون لحماية هذه الصناعة وإخراجها من حالتها الراهنة.

■ تعاملت مع أجيال مختلفة، والجيل الجديد يرى أنه أقل حظًا.. ما رأيك؟

- تعاونت من قبل مع عباقرة الغناء، منهم السيدة وردة، وقدمت ألحانًا لكبار النجوم، منهم ماجدة الرومى وأصالة ونوال الزغبى، وكنت أشعر وقتها بـ«البركة» فى العمل، لكن حاليًا أشعر أن الجيل الجديد حظه سيئ. فأبناء هذا الجيل لا يجدون التمويل اللازم لأعمالهم، لذا يبدون «مفلسين فنيًا»، فكل فنان شاب يقدم أغنية تتكلف مبلغًا هائلًا، وبمجرد طرحها على قناته الخاصة على الإنترنت «تعمل شو ثم تختفى»، لأن وسيلة الانتشار أصبحت مقتصرة على عدد متابعى كل شخص، فيتوقف على استكمال مشواره، على عكس «زمن شريط الكاسيت».

■ كيف يمكن الارتقاء بالذوق العام من وجهة نظرك؟

- الجميع مسئولون عن ذلك، من خلال منظومة شاملة تضم المطرب والمنتج والموزع والملحن والإعلامى، فعلى كل منهم أن يؤدى دوره على أكمل وجه لتقديم منتج فنى مميز، ويجب الاهتمام بالتعليم على جميع المستويات، وعودة حصص الموسيقى فى المدارس من جديد، وتأسيس الأطفال منذ الصغر على أصول الموسيقى العربية، التى تمكنهم من تذوق الفن. كما يتوجب على الموسيقيين أن يثقفوا أنفسهم، فالمبدع المحترف ينمى قدراته ويسير بخطى مدروسة جيدًا، فلا توجد ثقافة بالنقل، بل بالتعلم والاجتهاد واكتساب المهارات والخبرات. وكذلك وسائل الإعلام عليها دور كبير جدًا للارتقاء بالذوق العام، فقد لاحظت أن بعض الإعلاميين يتعمدون تسليط الضوء على فئة وأعمال معينة، وفى المقابل يتجاهلون المبدعين والمواهب الحقيقية.

■ ماذا يمثل لك لقب «الفنان الشامل»؟

- شرف وفخر كبير، لكن ما زال لدىّ الكثير لأقدمه، فقد عشقت الموسيقى منذ صغرى، واعتبرت البيانو صديقى، ودرست البيانو الكلاسيكى والهارمونى وعزف الأوركسترا، وشاركت كعازف فى فرقة رفيق حبيقة ببرنامج «ستوديو الفن» عام ١٩٩٣، وكنت قائد الفرقة فى برنامج «ليلة حظ» مع المخرج سيمون أسمر.

وأصررت على تحقيق طموحاتى فى عالم الموسيقى والغناء حتى كسبت ثقة عمالقة الطرب وأصبحت كاتبًا وملحنًا، ومازالت لدىّ الفرصة والقدرة على الإبحار أكثر فى عالم الموسيقى والتأليف والتلحين والغناء، من أجل غاية كبرى هى الارتقاء بالفن، لذا أشكر الله على ما وصلت إليه الآن بفضله.

■ هل التمثيل ضمن طموحاتك، خاصة بعد تجربتك فى مسلسل «مدرسة الحب»؟

- إطلاقًا.. التمثيل فى الدراما والسينما ليست خطوة سهلة، وبالفعل أتلقى العديد من السيناريوهات لكننى أرفضها، خاصة أننى لا أجد بها ما يرضينى، وأخذت عهدًا بأننى لا يمكن أن أكرر التجربة أو أشارك فى أى عمل تمثيلى، إلا إن كنت فيه مروان خورى، كما فعل العظماء: موسيقار الأجيال عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم، وفريد الأطرش، وأقصد هنا تقديم العمل الدرامى أو السينمائى الموسيقى.

■ أخيرًا.. ماذا تتمنى فى حياتك؟

- استقرار وأمن الوطن العربى كله، فلا يمكن للمبدع أن يقدم أحسن ما عنده، وهو ينظر إلى منغصات الحياة التى تؤثر بالسلب على كل شىء وليس على الفن فقط، لذا أتمنى من قلبى وأدعو الله أن تهدأ وتتحسن الأوضاع فى بلدى الحبيب لبنان، فى القريب العاجل.