الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بفتة بيضا» و«ونس» بنادى سينما المرأة على مسرح الهناجر.. الإثنين

سينما الهناجر
سينما الهناجر

يستأنف نادي "سينما المرأة" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "نحمده" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "مسار حياة" إخراج "مصطفى وفيق" وفيلم" بفتة بيضاء" إخراج" نور عادل"، وفيلم" تفاصيل" إخراج "نور عادل" وفيلم" ونس" إخراج" آيه إبراهيم"، وفيلم  "العودة" إخراج" آيه ابراهيم".

ندوة شاهندة محمد على

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائى "إسلام أحمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي".

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.

السيناريست زينب عزيز الالتزام بارتداء صندوق التنمية الثقافي فعالياته الناقد السينمائي ق التنمية الثقافية الناقد السينمائي إسلام أحمد علي لناقدة شاهندة محمد الدكتور فتحي عبدالوهاب التزام بارتداء الكمامات القومي للسينما قطاع صندوق التنمية فيلم العودة ارتداء الكمامات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

بجلباب وكمامة.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتنكر لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

الرئيس السيسى: مصر تفخر كونها من الدول المؤسسة لليونسكو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل