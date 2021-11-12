«بفتة بيضا» و«ونس» بنادى سينما المرأة على مسرح الهناجر.. الإثنين

يستأنف نادي "سينما المرأة" الذي يقيمه المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست "زينب عزيز" فعالياته يوم الإثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر، في تمام السابعة مساء بالهناجر بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر عرض كل من فيلم "نحمده" إخراج مصطفى وفيق، وفيلم "مسار حياة" إخراج "مصطفى وفيق" وفيلم" بفتة بيضاء" إخراج" نور عادل"، وفيلم" تفاصيل" إخراج "نور عادل" وفيلم" ونس" إخراج" آيه إبراهيم"، وفيلم "العودة" إخراج" آيه ابراهيم".

ندوة شاهندة محمد على

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها كل من الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" والناقد السينمائى "إسلام أحمد على" لمناقشة الأفلام مع صناعها والجمهور.

يذكر أن نادى سينما المرأة يقيمه المركز القومى للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، وإدارة الناقدة "شاهندة محمد علي".

وتقام فعاليات النادي مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، مع مراعاة الالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل قاعة العرض.