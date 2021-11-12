سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

خلف الأبواب المغلقة هناك من ردَّد أن «بايدن» يفضل «بينيت» أكثر من «نتنياهو»، أو بصورة أدق هو يفضل أى أحد غير نتنياهو، سواء كان بينيت أو لابيد أو ساعر أو جانتس، أى شخص المهم ألا يكون «بيبى».

فى الأيام الأولى للحكومة الإسرائيلية التى تسمى نفسها «حكومة التغيير» تعالت الأصوات الدافئة من واشنطن، المتفائلون اعتقدوا أن صفحة جديدة ستبدأ للتو بين إسرائيل والديمقراطيين، بعد أسابيع أخرى تغير المشهد وكبرت الفجوات وبايدن لم يعد يحتفى بحكومة التغيير، بل على العكس أصبحت إدارته توجه لها الانتقادات بمناسبة ودون مناسبة، هذا بالتوازى مع اللقاءات الدافئة أمام الكاميرات.. هذه هى الإدارة الأمريكية الجديدة. واشنطن، بموازاة الانتقادات، اختارت أن ترفع سخونة الأجواء درجة، ولوّحت أنها ستغرس قنصلية للفلسطينيين فى قلب الشعب اليهودى، وتقيمها فى القدس الشرقية، وهنا بإمكان السخونة أن تتحول لاشتعال. فى إسرائيل اقترحوا أن تقام القنصلية فى رام الله أو فى أبوديس خارج الحدود البلدية للمدينة، بينما رفضت الإدارة الأمريكية هذه الاقتراحات رفضًا قاطعًا. فى مايو الماضى، تحدث «بلينكن» لأول مرة عن وجود خطة لإعادة فتح القنصلية فى القدس الشرقية، كما أن عددًا من أعضاء الكونجرس أكدوا خلال اجتماع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالى بينيت، ضرورة إعادة فتح القنصلية الأمريكية فى القدس الشرقية. حتى الآن، يُستخدم مبنى «أجرون» حاليًا كمقر إقامة رسمى للسفير الأمريكى فى إسرائيل، وقد استخدم المبنى حتى ٢٠١٩ كقنصلية مستقلة للسلطة الفلسطينية، قبل أن تغلقه إدارة ترامب، والحديث الآن يدور حول إعادة افتتاحه كقنصلية.

لماذا الوضع مُعقد؟

لأنه حسب اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٣ لتدشين القنصليات، فإنه يجب أن تحصل الدولة التى ترغب فى فتح قنصلية على رسالة موافقة من الدولة المضيفة، إذ لا يمكن فتح القنصلية إذا لم توافق الدولة المضيفة، وهو ما يعنى أن فتح قنصلية دون اتفاق وبصورة أحادية الجانب يعنى أزمة دبلوماسية وانتهاكًا للاتفاقية. حسب ما جاء من واشنطن، فإنه ربما يقوم السفير الأمريكى المعين توم نايديس بتشغيل القنصلية بشكل مستقل دون موافقة إسرائيلية، عقب توليه مهام منصبه فى غضون أسابيع قليلة «واشنطن كانت تنتظر تمرير ميزانية الكنيست»، الحديث يدور حول محاولات من واشنطن للحصول على موافقة إسرائيلية، وإذا لم تنجح، فقد تتخذ الإدارة الأمريكية خطوة أحادية الجانب.

لماذا الوضع يزداد تعقيدًا؟

لأن فى مايو ٢٠١٨، عندما اتخذت إدارة ترامب قرارًا بتغيير الوضع القائم «الستاتيكو» فى القدس، واعترفت بها مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل، ونقلت السفارة الأمريكية إليها- أصبح الوضع الذى كان قائمًا من قبل مُلغى تلقائيًا، وأصبحت اتفاقية فيينا هى التى تطبق على الوضع الجديد، أى أن افتتاح قنصلية أمريكية فى القدس الشرقية بشكل أحادى الجانب يعنى أزمة دبلوماسية.

لماذا الوضع يتعقد أكثر وأكثر؟

لأنه، كلنا يعرف، أنا والأمريكيون والإسرائيليون، أن إقامة القنصلية ليست لأسباب قنصلية، لكن لأسباب سياسية، فى تل أبيب ينظرون للخطوة كأنها تعبير رمزى عن التقسيم المستقبلى للقدس، واعتراف محتمل بها كعاصمة للفلسطينيين فى المستقبل. كلنا يعرف أنها مجرد تصور مبدئى لما ستكون عليه المدينة عند الوصول إلى محادثات مع الفلسطينيين، أى القدس الشرقية للفلسطينيين والغربية لليهود، بالنسبة للفلسطينيين هذا مطلب شرعى وطريق إلى حل الدولتين، وبالنسبة للإسرائيليين هذه كارثة، وتنفيذه يعارض العقيدة اليهودية «قدس موحدة إلى أبد الآبدين، لنا إلى عالم العالمين». ليس واضحًا إلى أى مدى ستتعقد الأمور أكثر؟ وإلى أين ستصل أبعد من ذلك؟ العلاقة بين واشنطن وتل أبيب تفرض على الطرفين عدم تجاوز الخطوط الحمراء التى يمكن أن تضر بهما، لكن درجة السخونة أكبر مما كان متوقعًا.