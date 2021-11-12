الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مد باب التصويت في انتخابات نادى الشرقية ساعة إضافية

انتخابات
انتخابات

قرر المستشار محمد حسين سالم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نادى الشرقية الرياضى، مد وقت الانتخابات ساعة إضافية، وحتى الثامنة من مساء اليوم، بدلا من غلقها فى السابعة.

وشهدت انتخابات نادى الشرقية الرياضى، والمقامة بمقر النادى بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إقبالا غير مسبوق من الناخبين وأعضاء الجمعية العمومية، لاختيار مرشحيهم على مقاعد رئيس مجلس إدارة وأعضاء مجلس إدارة النادى.

حيث شهدت ساحة النادى ومحيطه توافدا كبيرا من أبناء المحافظة من كافة الفئات والطوائف، للمشاركة فى الانتخابات.

ويتنافس على أعضاء مجلس إدارة النادى: 5 مرشحين على مقعد رئيس النادى وهم: “ الدكتور حمدى مرزوق، رئيس مجلس إدارة نادى الشرقية الأسبق، والنائب البرلمانى السابق اللواء خالد عراقى، وعلى ابو احمد، وعادل عبد العزيز وأحمد نحلة.

كما يتنافس على مقعد نائب الرئيس كل من العميد أحمد زردق، والمهندس أحمد مرسى، مدير هيئة التعليمية بالشرقية، كما يتنافس على مقعد أمين الصندوق خالد بيومى، نقيب موسيقيين الشرقية، وعماد السعيد"

كما يتنافس على مقاعد فوق السن 23 مرشحا، سيتم اختيار 5 مرشحين منهم، و5 مرشحين تحت السن سيتم اختيار اثنين من المرشحين.

ويتم الانتخاب بإشراف قضائى وسط تشديدات أمنية مكثفة من قوات الشرطة والأمن المركزى لتأمين عملية الانتخابات، وذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية ومجموعة من  أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن مجلس إدارة نادى الشرقية الأسبق كان يرأسه الدكتور مجدى عزت، وقع عدد من المشكلات التى تسببت فى تقديم المجلس لاستقالته لمحافظ الشرقية ثم التراجع عنها، ووجد بعض النزاعات داخل مجلس الإدارة، وينتظر أعضاء النادى الفوز بمجلس إدارة يحقق أهداف الأعضاء.

وتشتعل المنافسة بين المرشحين، وتشهد الانتخابات مؤشرات أولية لتقدم نقيب موسيقيين الشرقية والعميد أحمد زردق، وعلى مقعد الرئيس على ابو احمد و حمدى مرزوق ويليهم خالد العراقى.

مرسى محافظ لجنة عمومية هيئة البرلمان المرشحين جمعية قامة موسيقى على شرطة المركزى

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