لمواجهة التطرف.. «التجانية» تفتتح المعهد الوطني لتكوين الأئمة بالجزائر

أعلنت الخلافة العامة للطريقة التجانية بالجزائر، اليوم الجمعة، افتتاح المعهد الوطني لتكوين الأئمة، بمدينة عين ماضي الجزائرية، حيث سيتخصص المعهد في الأمور الخاصة بإدارة الشؤون الدينية ومواجهة الفكر المتطرف عبر إعداد الدعاة والمتخصصين في الفكر الإسلامي، حيث سيتم التدريس داخل المعهد بالاعتماد على الفكر والمنهج الصوفي التجاني.

وأكد على بلعربي الخليفة العامة للطريقة التجانية بالجزائر والعالم، أن معهد تكوين الأئمة الذى أسسته ودشنته الطريقة التجانية، يهدف بالأساس لنشر الفكر الوسطي من خلال تكوين الدعاة التابعين للطريقة التجانية والذين يسعون لنشر الوسطية والتصدي للتطرف.

وتسعى الخلافة العامة للتجانية خلال الفترة الأخيرة لنشر الفكر الإسلامي المعتدل عبر القوافل الدعوية إلى عدد من دول القارة الأفريقية، إضافة إلى تشكيل المعاهد والمدارس الدينية والدعوية.



جدير بالذكر أن مؤسس الطريقة التجانية هو أبو العباس أحمد التيجاني، وأمه عائشة بنت محمد بن السنوسي المضاوي التجاني، رجل دين جزائري ومتصوف ومؤسس الطريقة التيجانية،ولد سنة 1737م بقرية عين ماضي الحالية بولاية الأغواط الجزائرية وهي بلده ومقر أسلافه،هو مؤسس الطريقة التجانية الصوفية والزاوية التجانية الذي لا يزال مقامه وزاويته يزاران بعين ماضي إلى يومنا هذا،قضى حياته في كل من: الجزائر، وموريتانيا، والسودان، والحجاز، وتونس، ومصر والمغرب، إلى أن توفي بمدينة فاس المغربية سنة 1815م بعد أن هاجر إليها بسبب استيائه من الحكم التركي في الجزائر.

والطريقة التيجانية الأحمدية، هي إحدى الطرق الصوفية، تنتسب إلى أبو العباس أحمد التيجاني واسمه الكامل أحمد بن محمد بن سالم التيجاني (1737-1815م)، المتوفي في 1230 هـ، وقد بدأت هذه الطريقة في مدينة فاس بالمغرب الأقصى ولد الشيخ سيدي احمد التجاني في عين ماضي بولاية الأغواط التي أجبر على مغادرتها بعد مداهمتها من قبل قوات باي وهران العثماني سنة 1787م، وشد الرحال بعد ذلك إلى العاصمة العلمية لبلاد المغرب الإسلامي فاس العاصمة العلمية للدولة العلوية الشريفة، حيث أسست أول زاوية وانطلقت من فاس وصار لها أتباع في شمال أفريقيا، مصر، فلسطين،الشام، الحجاز، السودان (دارفور)، موريتانيا ، السنغال ونيجيريا.