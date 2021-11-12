ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني التشكيل الذي سيخوض به مباراة المنتخب مع أنجولا، اليوم، ضمن المجموعة السادسة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكاس العالم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق - أيمن أشرف - أحمد حجازي - أحمد فتوح.

خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد - محمد صلاح.

الهجوم: محمد شريف - مصطفى محمد.

الاحتياطي :

محمد أبو جبل - محمد صبحي - أفشة - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي.