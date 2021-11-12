الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بجلباب وكمامة.. مدير الرعاية الصحية ببورسعيد يتنكر لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين

مدير الرعاية الصحية
مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

ارتدى الدكتور مصطفى شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، "جلباب صعيدي وكمامة"، وذلك لإخفاء شخصيته للقيام بجولة على المستشفيات والتعرف على الخدمة الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين.

وزار الدكتور مصطفى شعبان في الساعة الرابعة من فجر اليوم الجمعة ورفقته أحد أفراد مكتبه بجلباب، مستشفيات بورفؤاد والسلام والنساء والمبرة والنصر، وفي كل مستشفى كان يدخل إليه بسبب مختلف لعدم كشف هويته.

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مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

وخلال زيارته لمستشفى المبرة قام باتخاذ قرار بتوقيع جزاء على 2 من أفراد الأمن، وكذلك قام بصرف حافز لـ أفراد أمن قسم الرعاية المركزة وأحد العاملين، وذلك في جولة استهدف منها الوقوف على مستوى الخدمة الطبية خاصة في منتصف الليل.

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مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

وأكد الدكتور مصطفى شعبان في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الجولة كانت مفاجأة ولم يتعرف أحد على شخصيته نتيجة للجلباب والكمامة، وتابع تنفيذ عدد من اقتراحات المواطنين، وتأكد من تواجد وانتظام الأطباء، وأكد أنه كان يعيش جولة لمواطن بجلباب داخل منشآت الهيئة، وسوف تكون هناك عدة فوائد من الجولة للمواطنين.

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مدير الرعاية الصحية ببورسعيد

وأشار شعبان، إلى أن الجولة لم يتم الإعلان عنها إلا بعد علم الصحافة والسؤال عن حقيقتها، وكان لزامًا في هذا الوقت عدم حجب المعلومات عن المؤسسات الإعلامية، وللتأكيد على أن على كل من يعمل داخل هيئة الرعاية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، يجب أن يؤدي خدمة المواطن بشرف وأمانة، قائلًا: "مش هنسمح لحد أنه يقصر في حق المواطن وهنكافئ الملتزمين".

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مدير الرعاية الصحية ببورسعيد
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مدير الرعاية الصحية ببورسعيد
رابعة مستشفيات على عرف العاملين السلام المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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