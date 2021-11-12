حققوا مكاسب مالية.. ضبط شبكة بث فضائى بدون ترخيص بكفرالشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 متهمين لتكوين شبكة بث فضائي بدون ترخيص، بالإضافة إلى فك شفرات القنوات الفضائية وتقديم الخدمة للمواطنين مقابل مبالغ مالية.

وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء شبكة بث فضائي، تستخدم من خلال الإنترنت لكسر شفرة القنوات المشفرة، وبيع الخدمة للجمهور بمحافظة كفرالشيخ، من خلال الأفرع التابعة للشبكة، نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المقر الرئيسى للشبكة والأفرع المختلفة التابعة له، بنطاق مراكز «مطوبس، دسوق، قلين»، بمحافظة كفر الشيخ، وتم ضبط المتهمين القائمين على إدارة الشبكة، وفروعها وهم 3 أشخاص «مالك الشبكة وشريكان» لأحدهما معلومات جنائية.

ضبط 295 من أجهزة استقبال الإشارة

وبتفتيش المقر الرئيسي وفروع الشبكة، تم ضبط 295 من أجهزة استقبال الإشارة وفك الشفرة، والمستلزمات والأدوات والعدد المستخدمة لبث خدمات الإنترنت، وبعض القنوات المشفرة فضائيًا.

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقروا بارتكابهم الواقعة، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.