عرض حدوتة «مش هنفرح بيكى» ضمن مسلسل زى القمر على cbc.. غدًا

تعرض حدوتة «مش هنفرح بيكي»، ضمن حكايات مسلسل «زي القمر» على شاشة CBC، غدًا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساء.

«مش هنفرح بيكي» من إخراج محمد حماقي، وبطولة جومانة مراد، وقصة وفاء ماهر، وتأليف شهيرة سلام.

حكاية «أم العيال»

وعُرضت مؤخرًا حكاية «أم العيال» من مسلسل «زي القمر» على قناة سي بي سي دراما في تمام الحادية عشرة، وتعاد في الخامسة صباحًا والعاشرة صباحًا والرابعة عصرًا.

ويشارك في بطولة العمل كل من أحمد وفيق، محمود ياسين «جونيور»، رضوى جودة، ضياء الميرغني، وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل، وتدور الأحداث حول المشاكل الزوجية.

يذكر أن الفنانة رانيا فريد شوقي، قدمت آخر أعمالها في شهر رمضان الماضي، حيث شاركت في بطولة مسلسل «ولاد ناس»، إلى جانب كل من: «صبري فواز، ناصر سيف، صفاء الطوخي، أحمد وفيق، وفاء صادق، إيهاب فهمي، أحمد صيام، ندى عادل، محمد عز، محمود حجازي، فريد النقراشي، محمد سليمان، محمد السعدني، طارق عبدالحليم»، وآخرين، وهو من سيناريو وحوار وإخراج هاني كمال.