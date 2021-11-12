الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لأول مرة.. انتخاب العراق فى عضوية لجنة بناء القدرات باتفاق باريس

انتخاب العراق
انتخاب العراق

انتخب العراق، اليوم الجمعة، في عضوية لجنة بناء القدرات في اتفاق باريس، للمرة الأولى.
وأوضحت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن ذلك جاء ضمن فعاليات مؤتمر جلاسكو للتغيرات المناخية السادس والعشرين المنعقد حاليا في جلاسكو، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي ينتخب العراق في هذا المنصب في الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية.
على صعيد منفصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم، أنه تم قتل قائد مفرزة القناصين في كركوك الملقب "أبوقتادة".
وأضافت أنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة تمكن الفوج الثالث اللواء 45 فرقة المشاة الآلية الثامنة من قتل قائد مفرزة القناصين الإرهابي (ي.أ) الملقب "أبوقتادة" وإصابة اثنين من عصابات تنظيم (داعش) الإرهابي في منطقة البو محمد بوادي الشاي في محافظة كركوك، بعد نصب كمين محكم لهم.

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