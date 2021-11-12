الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الجمعة، على الاشتباكات التي وقعت في الآونة الأخيرة بالقرب من حائط البراق (حائط "المبكى" حسب التسمية اليهودية) بين جماعة "نساء الحائط" واليهود الحريديم (المُتشددين)، واصفًا إياها بـ"حملة من أجل الانقسام".
وكانت اشتباكات وقعت بين آلاف من اليهود المتشددين والشرطة الإسرائيلية على خلفية اعتراض هؤلاء المتشددين على صلاة ناشطات يهوديات من جماعة "نساء الحائط"، عند حائط البراق رغم اعتراض حاخامين إسرائيل.
ويرفض اليهود الحريديم رفضًا قاطعًا طلب "نساء الحائط" للسماح لهن بالصلاة في باحة حائط البراق.
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى بينيت قوله -في بيان صحفي- "يتم استخدام حائط المبكى (البراق) حاليًا في حملة سياسية مخططة، التي تم جمع مبالغ كبيرة من أجلها بغرض إسقاط الحكومة".
وأضاف "حتى في فترات الخلافات العاصفة، يجب أن نحافظ على جزر القداسة، الأشياء التي لا نمسها" حسب تعبيره.
وجاء رد حزب "شاس" السفردي على بيان بينيت سريعًا إذ قال الحزب "الآن فقط كتب بينيت عن حائط المبكى ويقول أننا يجب أن نحافظ على جزر القداسة - هناك أشياء لا نمسها.. نتفق معه بنسبة 100٪.. لا توجد قضايا في حائط المبكى ولا داعي لأن يكون هناك أي حوار.. حائط المبكى ليس سوق الكرمل وليس مفتوحًا للمفاوضات".
 

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إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

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