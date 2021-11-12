«الطاقة الذرية» تقدم تقنياتها لعلاج 537 مليون مريض سكرى حول العالم

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أنها تعمل حاليًا على 41 مشروعًا وطنيًا و8 مشروعات إقليمية لإنشاء وتعزيز ممارسة الطب النووي، بما في ذلك التطبيقات المخصصة لتقييم مضاعفات مرضى السكري في جميع أنحاء العالم، لمساعدة 537 مليون شخص بالغ في جميع أنحاء العالم يعانون من مرض السكري.



وذكرت الوكالة الدولية، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لمرض السكري، أن هذا العدد من الأشخاص يعانون من عدم اليقين بشأن كيفية تأثير مرض السكري عليهم في المستقبل، مشيرة الى أنه في عام 2021 وحده تسبب مرض السكري ومضاعفاته في وفاة 6.7 مليون شخص، ما يجعله أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالأمراض في جميع أنحاء العالم.

الطب النووي



وأضاف البيان، أن الوكالة تعمل على سد فجوة الوصول إلى الطب النووي وتزويد البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بالمعدات والدراية الفنية فى علاج مختلف الأمراض.

مضاعفات شائعة لمرض السكري



وأوضح، أنه يتم استخدام ثلاث تقنيات نووية رئيسية في الطب لتشخيص مضاعفات شائعة لمرض السكري وهي القدم السكري والفشل الكلوي وأمراض القلب، مشيرًا إلى أهمية الأدوية الإشعاعية التي تستخدم كميات صغيرة من النظائر المشعة لتسليط الضوء على المناطق التي بها مشاكل في الجسم وتستخدم تقنيات التصوير للكشف عن هذه الأمراض المختلفة، مشددًا على أن التشخيص المبكر لهذه المضاعفات هو أمر بالغ الأهمية لعلاج ناجح.