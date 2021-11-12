هل تناولت العصائر على الإفطار؟.. 5 أخطاء شائعة لإنقاص الوزن

عندما يتعلق الأمر بخطط إنقاص الوزن، فإننا نعلم جميعًا التعليمات الروتينية مثل مارس الرياضة أكثر، وقل لا للوجبات السريعة، وتجنب تناول الوجبات الخفيفة وما إلى ذلك.

إنقاص الوزن ليس بالمهمة السهلة، فتجنب الطعام أو تخطي الوجبات لا يساعد في إنقاص الوزن.

وفيما يلي قائمة ببعض أخطاء إنقاص الوزن التي قد ترتكبها دون وعي وفقا لموقع timesnow:

وجد باحثون في ألمانيا أن الأشخاص الذين يتخطون وجبة الإفطار، التي تؤدي إلى ضعف التمثيل الغذائي، أدت إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني.

تناول العصير على الإفطار: على الرغم من عدم احتواء كل العصائر على نسبة عالية من السكر والسعرات الحرارية، إلا أن معظم عصائر الفاكهة تحتوي عليها، ويمكن أن يساهم شرب عصير الفاكهة الطازجة بانتظام في تناول سعرات حرارية تتجاوز بكثير العدد الذي قمت بتخفيضه، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

تناول أقل من ثلاث وجبات قد يجعلك تتناول وجبات خفيفة بين الوجبات وتزيد من استهلاكك من السعرات الحرارية، وعند الشعور بالجوع والإحباط قد ينتهي بك الأمر إلى الإفراط في تناول الطعام كلما جلست لتناول وجبتك، لذلك قم بتخطيط وجباتك بشكل جيد.

تحدث دائمًا مع طبيبك قبل البدء في نظام غذائي لإنقاص الوزن، قد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي البروتين إلى تفاقم وظائف الكلى لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكلى، حيث قد يواجه جسمك مشكلة في التخلص من جميع النفايات الناتجة عن التمثيل الغذائي للبروتين، والأسوأ من ذلك إذا لم تحرق البروتين الزائد الذي تستهلكه بالتمارين الرياضية، فقد يتم تخزينه على شكل دهون.

أنت تحرم نفسك من ملذات الوجبة البسيطة، فالكثير من القيود على تنوع الطعام وكميته، قد يؤدي إلى سوء التغذية، والجفاف، والإمساك، والقلق، اسمح لنفسك بمجموعة متنوعة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية وكافأ نفسك عندما تتبع شرطًا من خطتك جيدًا باستمرار.