الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

منع دخول العاملين غير الملقحين بدءًا من 15 نوفمبر الأبرز.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

شهد حصاد وزارة القوى العاملة، اليوم الجمعة، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه اعتبارا من 15 نوفمبر الجاري، يلتزم جميع العاملين بالحضور الفعلي إلى مقر العمل في المواعيد الرسمية، مشددًا على أنه لن يسمح بالدخول إلا بعد التأكد من حصول العاملين على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا من خلال الشهادة المعدة لهذا الغرض أو تقديم شهادة في بداية كل أسبوع بسلبية التحليل PCR  ولم يمض على إجرائه أكثر من ثلاثة أيام ، وإلا يعتبر متغيبا عن العمل.

جاء ذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2750) لسنة 2021 بهذا الشأن.
https://www.dostor.org/3624396

 

ونظمت وزارة القوى العاملة، ومنظمة العمل الدولية، ورشة عمل حول النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين والتفتيش على العمل، وذلك بمقر مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، بمشاركة ممثلين عن مديريات القوى العاملة  بمحافظات أسوان، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والبحر الأحمر، والأقصر.
https://www.dostor.org/3624442

 

في حين نظمت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، ندوة حول تصاريح العمل وتحقيق الحوادث في مجال السلامة والصحة المهنية بشركة "تاون جاز" فرع المحافظة، حضرها لفيف من مسؤولي السلامة في 32 شركة، وشهدها المهندس شريف موسى، مدير الشركة لفرع بورسعيد، والمهندس ياسر شهاب، مدير فرع بورفؤاد.
https://www.dostor.org/3624440

 

ونفذت مديرية القوى العاملة ببني سويف، 5 برامج تدريبية على حرف التفصيل والخياطة، وصيانة المحمول والدش، والتكييف والتبريد، بمركز التدريب التابع للمديرية بالمحافظة، حيث استفاد منها 63 متدربًا، وذلك في إطار حرص وزير القوى العاملة محمد سعفان، على متابعة تدريب الشباب، على المهن الحرفية، تمهيدًا لإيجاد فرص عمل مناسبة.
https://www.dostor.org/3624435

 

من جانبه أعلن وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، بتعيين 472 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 17 شابًا من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 1060 باحثا عن عمل، منهم 34 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي.
https://www.dostor.org/3624447

 

من جانبه قال حاتم جاد الرب، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، إن المديرية تلقت خلال شهر أكتوبر الماضي، في مجال علاقات العمل 117 شكوى فردية، تم تسوية 21 شكوى منها ودياً، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، وحفظ شكوى منها، و31 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة، وتجديد ترخيص عمل لأجنبي.
https://www.dostor.org/3624465

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وائل لطفي

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