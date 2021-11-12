«تضامن بورسعيد» تنظم احتفالية لدعم الأسر الأولى بالرعاية (صور)

أقامت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، احتفالية كبيرة وذلك لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع مؤسسة رسالة الخيرية، وبحضور العميد نعمان علي رئيس حي الشرق.

قامت الدكتورة سوسن حبيش والعميد نعمان علي وممثلين عن الجمعية بتوزيع أدوات كهربائية عبارة عن غسالات وثلاجات وبوتجازات، وذلك حسب اختيار وحاجة الأسر، ضمن مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة.

شهدت الاحتفالية توزيع البالونات على الأطفال وعرض للعرائس الكرتونية ووجبات غداء، وكذلك تم تنظيم معرض خيري للملابس يمكن من خلاله أن يختار المواطنين ما يلزمهم منها بالمقاس المناسب بالمجان.

أكدت الدكتورة سوسن حبيش وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الفعالية تأتي ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، وتستهدف 40 من الأسر الأولى بالرعاية والأرامل بلا عائل والأيتام والمرضى.

وأشارت أن كل اسرة تختار ما يلزمها من الأجهزة وتحصل عليها، مؤكدة أن التضامن حرصت على أن يكون التوزيع وسط احتفالية كبيرة، وذلك لإسعاد الأسر وإدخال الفرحة على قلوبهم.

من جانبهم أبدت الأسر سعادتها باليوم، وقدموا الشكر للرئيس السيسي على مبادرة حياة كريمة، مؤكدين أنهم يحصلون منها على معاش شهري ومنتجات غذائية وملابس، واليوم يحصلون على أجهزة كهربائية.