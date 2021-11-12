بيلاروسيا تسلم 10 أطنان مساعدات إنسانية للمهاجرين على حدود بولندا

سلمت السلطات البيلاروسية أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية، إلى مخيم اللاجئين على حدود بيلاروسيا مع بولندا اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية أنه تم تجميع المساعدات الإنسانية من جانب الصليب الأحمر البيلاروسي والمؤسسات والجمعيات العامة والسياسية، مشيرة إلى أنه يتم توصيل مياه الشرب إلى المخيم بشكل منتظم.

جدير بالذكر أن الوضع على الحدود البيلاروسية - البولندية تفاقم في 8 نوفمبر الجاري بعد أن حاول عدة آلاف من المهاجرين العبور إلى الأراضي البولندية من الجانب البيلاروسي.

ويتبادل دول الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا الاتهامات حول الأزمة، حيث يرى الاتحاد أن بيلاروسيا تريد التسبب في أزمة هجرة جديدة في أوروبا، فيما ألقى رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو باللوم على الدول الغربية التي أجبرت أفعالها الناس على الفرار من أوطانهم التي مزقتها الحرب.