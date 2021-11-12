الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

غادة والى تفتتح اجتماعًا دوليًا لمكافحة الفساد الإثنين

غادة والي
غادة والي

تفتتح الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم الإثنين المقبل، الاجتماع الأول للشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد "جلوب ايه"، ويستمر الاجتماع ثلاثة أيام برئاسة إسبانيا.
وقال بيان للمكتب، اليوم الجمعة، إن الاجتماع يناقش بناء مجتمع من سلطات مكافحة الفساد في جميع أنحاء العالم، من أجل تسريع وتيرة العمل بشكل أكثر كفاءة في مقاضاة قضايا الفساد عبر الوطنية.
وأضاف البيان أن الاجتماع يجمع سلطات مكافحة الفساد من 43 دولة مختلفة؛ لإنشاء هيكل حوكمة الشبكة واعتماد عناصر ميثاق وتعزيز التآزر مع شبكات مكافحة الفساد الأخرى.
يشار إلى أن الشبكة التشغيلية العالمية لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد المعروف اختصارا بـ"جلوب ايه" هي منصة لتبادل المعلومات والتعاون لتحديد جرائم الفساد العابرة للحدود والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بشكل أفضل واستعادة الأصول المسروقة، وقد تأسست شبكة في العام الجاري، وهي مفتوحة لسلطات إنفاذ قانون مكافحة الفساد في جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

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