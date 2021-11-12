الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 قيادات حوثية على قائمة العقوبات

الحوثين
الحوثين

رحبت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران ضمن قائمة العقوبات، بسبب تهديدهم بشكل مباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن.
وأعربت الوزارة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - عن تطلعها في أن يسهم ذلك الإدراج في وضع حدٍ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها؛ حيث أن هذا الإدراج سيحيد خطر تلك الميليشيات، ويوقف تزويد هذه المنظمة بالصواريخ والطائرات دون طيار والأسلحة النوعية والأموال لتمويل مجهودها الحربي لاستهداف المدنيين والمنشات الاقتصادية في المملكة وإراقة دماء الشعب اليمني الشقيق وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار.
وجددت وزارة الخارجية السعودية التأكيد على استمرار المملكة في دعم اليمن وحكومته الشرعية، ودعم كل الجهود الدولية والأمنية للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

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