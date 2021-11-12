الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الراغبين فى العودة.. سفارة العراق بروسيا تستعد لإجلاء العالقين ببيلاروسيا

سفارة العراق بروسيا
سفارة العراق بروسيا

أعلنت سفارة العراق لدى روسيا، أنها تجري استعداداتها لإجلاء جميع العراقيين العالقين حاليًا في بيلاروسيا الراغبين في العودة.


وذكر بيان للسفارة العراقية - نقلته وكالة أنباء تاس الروسية - أنه سيُطلب من جميع الذين يرغبون في إدراجهم بقائمة الإخلاء التواصل مع القنصلية، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالإخلاء في وقت لاحق.


وتفاقمت أزمة الهجرة على الحدود البيلاروسية مع لاتفيا وليتوانيا وبولندا مؤخرًا، حيث تدفق عدة آلاف من المهاجرين في 8 نوفمبر على الحدود البولندية من الجانب البيلاروسي وحاولوا العبور.
 

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