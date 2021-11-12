الرئيس السيسى للشعب الليبى: ستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى الشعب الليبي قائلا: “الخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة”.

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته أمام مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا: "يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيراً لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم".