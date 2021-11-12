الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تعلن تفكيك خلية تضم 21 إرهابيًا

الجزائر
الجزائر

أعلنت الجزائر، اليوم، تفكيك خلية إرهابية مكونة من 21 شخصًا ينتمون للتنظيم الإرهابي "رشاد" الإخواني.
وأوضحت قيادة الدرك الوطني (قوة مسلحة تابعة لوزارة الدفاع الجزائرية) - في بيان لها - أن أجهزة البحث تمكنت من تفكيك خلية إرهابية تتكون من 21 شخصًا ينتمون للتنظيم الإرهابي "رشاد" في ولاية المدية (الواقعة على بعد 70 كلم من جنوبي العاصمة).
وبحسب البيان، يواجه المقبوض عليهم تهم "المؤامرة ضد أمن الدولة"، و"التحريض ضد السلطة والمساس بوحدة التراب الوطني"، وكذلك "الانخراط بمنظمة إرهابية تنشط بالخارج"، و"التحريض على الكراهية بين المواطنين"، و"نشر وتوزيع بغرض الدعاية لمنشورات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".
ودعا "الدرك الوطني" الجزائري، خلال البيان، كافة المواطنين إلى "المشاركة الفعالة في الإبلاغ الفوري عن كل عمل إجرامي أو أي إضرار بالصالح العام".
يذكر أن حركة "رشاد" الإخوانية تعد خامس تنظيم إرهابي بعد الجبهة الإرهابية للإنقاذ وتنظيمي "القاعدة" و"داعش" على قائمة الإرهاب في الجزائر؛ التي صنفتها رسميا كـ "تنظيم إرهابي" في مايو الماضي.
وتعد "رشاد" حركة إخوانية إرهابية خرجت من رحم "الجبهة الإرهابية للإنقاذ"، التي تسببت في مقتل عشرات الآلاف من الجزائريين خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ"العشرية السوداء" أو "المأساة الوطنية" وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.

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وائل لطفي

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