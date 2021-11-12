الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة عين شمس يتابع تطعيم طلاب كلية التجارة بلقاح كورونا

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تفقد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اليوم، سير عملية تطعيم طلاب الفرق والشعب المختلفة بكلية التجارة، بنظامي الانتظام والانتساب، طلاب مرحلة الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، بحضور الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الدكتور هيام وهبة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بمقر التطعيم بكلية التجارة والمستشفى الميداني.

وأشاد رئيس جامعة عين شمس بجميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لتنظيم الطلاب، كما قام بالرد على تساؤلات واستفسارات الطلاب حول اللقاح، حيث قام بحثهم على تلقي اللقاح لما فيه سلامتهم وسلامة المجتمع ككل بصفة عامة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، إنه جار استكمال تطعيم كافة طلاب الكلية بجميع الفرق والشعب إلى جانب طلاب الدراسات العليا والتعليم الإلكتروني المدمج، مشيرا إلى أنه تم البدء في إعطاء اللقاح لطلاب الفرقة الأولى المصريين والوافدين من اليوم حتى الانتهاء من جميع الطلاب.

وشهد اليوم توافد الطلاب لتلقي اللقاح كما تم توزيع زجاجات المياه وعبوات المطهرات على الطلاب.

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