الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الرئاسي الليبي» والأمم المتحدة يبحثان ملف الانتخابات وخروج المقاتلين الأجانب

المنفي
المنفي

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم، في العاصمة الفرنسية باريس، مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، روز ماري، بحضور المبعوث الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.
وأكد المنفي - وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - ضرورة قيام جميع الأطراف بالتزاماتها بما في ذلك إجراء الانتخابات في موعدها، وضمان قبول نتائجها، والاستمرار في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، معربا عن أمله في نجاح مؤتمر باريس وحث جميع الأطراف على التوافق بشأن خارطة طريق تمضي بالبلاد إلى بر الأمان.
ومن جانبها، ناشدت ماري، المنفي بمواصلة العمل من أجل خلق حالة من التوافق بين جميع الأطراف، مؤكدة استمرار تقديم كامل الدعم للمجلس الرئاسي، ولجنة (5+5) حتى خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.
 

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