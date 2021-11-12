الجمعة 12 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأردن والإمارات يؤكدان عمق العلاقات بينهما

بشر الخصاونة
بشر الخصاونة

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن ذلك جاء خلال لقائهما، اليوم الجمعة بدبي، حيث نوه الخصاونة بالمكانة الخاصة التي تحظى بها الإمارات لدى الشعب الأردني وقيادته، موضحًا الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة الأردنية للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وكذلك إجراءات استقطاب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وقال الخصاونة إن إنشاء وزارة للاستثمار حديثًا يكفل توحيد المرجعيات المعنية بالاستثمار بجهة واحدة واختصار الإجراءات وتبسيطها، مؤكدًا ترحيب الأردن بمزيد من الاستثمارات الإماراتية في العديد من القطاعات الحيوية التي يعتزم الأردن تنفيذها.
من جهته، أكد الشيخ سيف بن زايد الحرص على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع الأردن في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الأردنيين في الإمارات موضع ترحيب وتقدير لإسهاماتهم في مسيرة بناء ونهضة دولة الإمارات.
وتناول الحديث - خلال اللقاء - تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود تعزيز الأمن والاستقرار فيها.

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وائل لطفي

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