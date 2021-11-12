الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مى كساب: تعلقت بشخصية «شيماء» فى مسلسل اللعبة.. والتصوير خلال أيام

مي كساب
مي كساب

تستعد الفنانة مي كساب لتصوير أول مشاهد مسلسل «اللعبة» الموسم الثالث، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت «مي» في تصريح لـ«الدستور»، إنها سعيدة بقرار الموسم الثالث من العمل، مؤكدة أنها تعلقت بشخصية «شيماء» التي تقوم بتجسيدها خلال الأحداث، معربة عن سعادتها للمشاركة في هذا العمل والتعاون مع أبطاله للمرة الاولى، لافتة إلى أنه من المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة القليلة المقبلة.

مسلسل اجتماعي كوميدي

وكانت تعاقدت مي بشكل رسمي مع المنتجة مها سليم وشركتها «سيلميديا» على بطولة مسلسل اجتماعي كوميدي جديد، للعرض خلال الموسم الرمضاني المقبل، عقب نجاح حكاية «عقبال عوضك» من مسلسل «زي القمر» عبر قناة سي بي سي.

المسلسل الجديد فكرة وتأليف المؤلف والشاعر الغنائي نصرالدين ناجي، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وعلاء حسن، ومن إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وتبدأ مي التصوير خلال الشهر القادم، حيث تجري حاليًا جلسات عمل للبروفات والتحضيرات بحضور المنتجة والمخرج مؤلفي المسلسل الجديد، وجارٍ ترشيح واختيار أبطال المسلسل الجديد الذي تقدم من خلاله مي البطولة المطلقة الأولى في الدراما التليفزيونية في رمضان بعد بطولات جماعية أو سيت كوم في بداياتها.

رسالة للجمهور

يذكر أن «مي» وجهت رسالة خاصة لجمهورها وذلك بعد أيام من إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتلقيها العديد من الاتصالات والرسائل من متابعيها، خلال الأيام الماضية قبل تعافيها.

وقالت في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر»: «دائمًا وعد الله حق ألف حمد وشكر لله على الحب اللي لا يقدر بتمن من كل محنة منحة ومنحتي من الله هي الحب والاهتمام والعطاء من كل الناس اللى حواليه».

الاول الأحد شخصية طلاق الفن ابطال شيماء إنطلاق الفنان فيروس كورونا

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