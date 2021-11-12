الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

رحيل كاهن من إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس

إيبارشية أسوان للأقباط
إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس

رحل القمص يوساب يسى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشراونة مركز بإدفو التابعة لإيبارشية أسوان، اليوم الجمعة، عن عمر تجاوز ٥٢ سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت ٨ سنوات فقط.
ولد الأب المتنيح في ١٨ أكتوبر ١٩٦٩، وسيم كاهنًا في ٧ يوليو ٢٠١٣، ونال درجة القمصية في ٣٠ يناير ٢٠٢٠.
ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في كنيسته في التاسعة من صباح غدٍ السبت.

وفي سياق متصل، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريؤك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لأسوان ولمجمع كهنة إيبارشية أسوان في نياحة الأب القمص يوساب يسى ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الصوم الكبير سقف إيبارشية أسوان الكرازة المرقسية اسقف سوهاج تناول السمك قداسة البابا تواضروس

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

ثلاثى هجومى يقود منتخب مصر أمام أنجولا فى تصفيات المونديال

الرئيس السيسى يطالب بتحديد مدى زمنى ملزم لخروج المرتزقة من ليبيا

بحركات استعراضية.. ضبط سائقين عرضّا حياة المواطنين للخطر فى شوارع النزهة

تجارب حية.. «الدستور» ترصد مجهودات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل