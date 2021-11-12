رحيل كاهن من إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس

رحل القمص يوساب يسى كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية الشراونة مركز بإدفو التابعة لإيبارشية أسوان، اليوم الجمعة، عن عمر تجاوز ٥٢ سنة وبعد خدمة كهنوتية استمرت ٨ سنوات فقط.

ولد الأب المتنيح في ١٨ أكتوبر ١٩٦٩، وسيم كاهنًا في ٧ يوليو ٢٠١٣، ونال درجة القمصية في ٣٠ يناير ٢٠٢٠.

ومن المقرر أن تقام صلوات تجنيزه في كنيسته في التاسعة من صباح غدٍ السبت.

وفي سياق متصل، تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريؤك الكرازة المرقسية بخالص العزاء للأنبا باخوم أسقف سوهاج والنائب البابوي لأسوان ولمجمع كهنة إيبارشية أسوان في نياحة الأب القمص يوساب يسى ويلتمس عزاءً سمائيًا لشعب كنيسته، ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.