«مهمة صعبة».. كيف سيواجه المستشار الألماني المنتظر جائحة كورونا؟

أكدت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن المستشار الألماني المنتظر أولاف شولتز يسعى لتقديم خطة ينهي بها حالة الطوارئ الوطنية تدريجيا بحلول نهاية الشهر الجاري، على الرغم من تسجيل البلاد لأعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وقال شولتز في نقاش برلماني يوم الخميس: «الفيروس لا يزال هنا ويهدد صحة مواطنينا»، ودعا النواب إلى دعم قائمة من الإجراءات الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا التي من شأنها أن تحل محل حالة الطوارئ، قائلا: «لذلك من المهم جدًا جدًا أن نتخذ جميع التدابير لضمان قدرتنا على حماية صحتهم».

واقترح شولتز الديموقراطي الاشتراكي، الذي يقوم حزبه SPD بتشكيل ائتلاف حاكم مع حزب الخضر الألماني والحزب الديمقراطي الحر الليبرالي، إعادة الاختبارات السريعة المجانية لجميع السكان، والاختبار الإجباري للعاملين في مجال الرعاية مع تقديم المزيد من الدعم المالي للمراكز التي تقوم بإعطاء اللقاحات المعززة، بالإضافة إلى الحفاظ على القواعد الإلزامية بارتداء القناع.

قال شولز إنه يرحب ببعض الولايات الفيدرالية الألمانية التي تحذو حذو النمسا من خلال إدخال ما يسمى بمتطلبات "2G"، مما يعني أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم أو تعافوا مؤخرًا من كورونت يمكنهم زيارة الحانات أو النوادي أو المطاعم، لكنهم ابتعدوا عن تأييد تطبيق وطني من هذه القاعدة.

وأوضحت الصحيفة أن ألمانيا أبلغت عن معدلات يومية قياسية للإصابات الجديدة بمتوسط ​​سبعة أيام منذ بداية الأسبوع، حيث أعلنت وكالة مكافحة الأمراض في البلاد يوم الجمعة عن 50196 حالة إصابة أخرى.