الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

أبرزها الدانتيل.. أشياء لا يجب وضعها فى الغسالة «صور»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يلجأ الجميع إلى وضع الملابس الخاصة بهم في الغسالة مع عدم الأخذ في الاعتبار أن بعض هذه الملابس قد تتلف بسبب وضعها في الغسالة، ونعرض لكم فيما يلي الأشياء التي يفضل غسلها يدويا أو استخدام التنظيف الجاف لها.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

 ملابس السباحة

لا يمكنك وضع ملابس السباحة في الغسالة، سيؤدي ذلك إلى إتلاف الأشرطة والبنية الداخلية للملابس، ناهيك عن السحابات والخطافات، لذلك يفضل غسلها يدويًا بدلاً من ذلك، وفقا لموقع DESIGN.

القبعات 

القبعات المحبوكة تكون عرضة للأوساخ ولكن بإمكانها أن تفسد أيضا بسبب المجفف الخاص بالغسالة.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

 جوارب اطفال

بدلًا من وضع جوارب الأطفال مباشرة في الغسالة ، ضعيها في كيس شبكي مع أشياء أخرى صغيرة للغسيل.

 حمالات الصدر

يمكن أن يتسبب وضع حمالات الصدر مباشرة في الغسالة في تمزقها وانحرافها عن شكلها، ويفضل وضعها في حقيبة الملابس الداخلية قبل وضعها في الغسالة أو اغسليها يدويًا بدلاً من ذلك.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

 البطانيات

على الرغم من أنها تبدو صلبة ولن تصاب  بأذى في الغسالة ، يمكن أن تتقلص البطانيات أو تفقد قوامها الناعم، لذلك تحقق من الملصق أولاً لمعرفة ما إذا كان يجب تنظيفها بالتنظيف الجاف فقط.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

الملابس التي تحتوي على الملصقات 

الملابس ذات الزخارف مثل التفاصيل المخيطة أو الملصقة من المرجح أن تتمزق زخارفها بعيدًا عن القماش وتترك ملابسك تالفة.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

 البلوزات

يمكن أن تتلف البلوزات المصنوعة من الصوف أو المخمل أو الكشمير أثناء الدورة القاسية للغسالة، ويفضل استخدام كيس شبكي لحماية الخامة من الاحتكاك الزائد أو أرسلها إلى المنظف الجاف.

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 الملابس القابلة للاشتعال

إذا حدث انسكاب سائل قابل للاشتعال مثل البنزين أو مخفف الطلاء أو زيت الطهي  على ملابسك ، فتأكد من نقعها مسبقًا في المنظف قبل وضعها في الغسالة، فالملابس الملطخة بسوائل قابلة للاشتعال يمكن أن تحترق وتؤدي إلى نشوب حريق.

 

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

ربطات العنق 

 إذا كانت ربطة عنقك تحتاج إلى تنظيف عميق، فيمكنك إما غسلها يدويًا أو تنظيفها بالتنظيف الجاف.

الملابس التي يجب ألا تغسلها أبدًا

الدانتيل 

"الدانتيل هش وغالبًا ما تكون الأنماط الشبيهة بالشبكة رقيقة ، لذا فليس من المستغرب أن هذه الملابس لا تصمد جيدًا في الغسالة.

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وائل لطفي

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