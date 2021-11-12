«الداخلية» تتوسع فى منظومة سيارات الإغاثة المرورية أعلى الطرق (فيديو)

أجرت وزارة الداخلية الممثلة في الإدارة العامة للمرور، أعمال توسع فى سيارات الإغاثة المرورية أعلى الطرق لتقديم المساعدات لقائدى السيارات فى الحالات الطوارئ والأعطال وسوء الأحوال الجوية.

حرصت الإدارة العامة للمرور بقطاع المرور والحماية المدنية بتوفير عدد من سيارات الإغاثة المرورية مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل الفورى مع أية مواقف طارئة، وتوزيعها على المحاور الرئيسية والطرق المستحدثة بنطاق (الطريق الدائرى الأوسطى – الطريق الدائرى الإقليمى- القطامية / العين السخنة – القاهرة / الإسكندرية الصحراوى - الطريق الدائرى الشرقى - القاهرة / السويس الصحراوى – القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى).

وتتوفر سيارات الإغاثة على مدار الـ 24 ساعة لتحقيق التواجد الأمنى الفعال على الطرق والمحاور الرئيسية ولتسيير الحركة المرورية، وسرعة التعامل مع المواقف الطارئة وبلاغات المواطنين.

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