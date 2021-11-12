الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ القاهرة يتفقد أعمال توسعة الطريق الدائرى «صور»

جولة محافظ القاهرة
جولة محافظ القاهرة

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال الإزالات الجارية لتوسعة الطريق الدائرى بأحياء البساتين ومصر القديمة ودار السلام بالمنطقة الجنوبية والتى تتم بالتنسيق مع وزارة النقل. 

وأوضح محافظ القاهرة أنه تأتى أعمال التوسعة ضمن جهود الدولة فى التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائرى المحيط بالقاهرة الكبرى والتى تشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى ٨ حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمخارج، والتى ستحقق طفرة كبيرة فى السيولة المرورية وتنظيم عملية انتقال المواطنين.

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كان تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في وقت سابق الأعمال الجارية لتطوير قرية الفواخير والتى تضم 152 فاخورة بمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة  تمهيدًا لافتتاحها.

وأكد محافظ القاهرة أن أعمال تطوير القرية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية القيادة السياسية بشأن دعم وتشجيع الحرف اليدوية، مشيرا إلى أن هناك اهتماما متواصلا لوضع قرية الفواخير بالفسطاط على خريطة المزارات السياحية بالقاهرة وبرامج تنشيط سوق الفخار على المستوى المحلي والعالمى خاصة أن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم.

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وأضاف محافظ القاهرة أن أعمال التطوير شملت استكمال توصيل جميع المرافق «مياه- غاز– كهرباء- صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، وجار استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتعلقة بالمظهر العام للقرية وتشمل رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى، إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير.

وطالب محافظ القاهرة بدراسة إقامة منطقة خدمات ومطاعم لتقديم أكلات المطبخ المصرى بالقرية لتوفير احتياجات السائحين من زائرى المنطقة، خاصة أن قرية الفواخير تقع بجوار متحف الحضارة بالفسطاط.

توسعة الطريق الدائري مشروع توسعة الطريق الدائري حي دار السلام حي البساتين حي مصر القديمة

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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