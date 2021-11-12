الجمعة 12 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«بكرة لينا».. يوم ثقافى ترفيهى بالتعاون بين واعظات الأوقاف وخادمات الإنجيلية

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات

نظمت مبادرة، "بكرة لينا" ندوة تثقيفية- ترفيهية، للشباب والأطفال، اليوم الجمعة بحديقة الأسرة بألماظة بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف، وخدمات الهيئة الإنجيلية.الأنبا بشارة جودة

IMG20211112130706

وشارك في فعاليات اليوم عدد من الواعظات منهن "مها سحاب، د. وفاء عبدالسلام، وميرفت عزت، وعبير أنور، نرفانا سرحان، ودينا جدامي، ولمياء بشارة".

IMG20211112130510

وحاضر الواعظات حول "مخاطر إدمان السوشيال ميديا، والتواصل الأسري والتعايش السلمي"، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة الترفيهية الثقافية.

IMG20211112125038

وعلى هامش الفعاليات، قالت الواعظة ميرفت عزت، التعايش في المجتمع  ليس فقط بين المسلم والمسيحي  وقبول الآخر ليس من ديانة أخرى فقط؛ ولكن قبول رأي الأخر وطباعه.

IMG20211112130501

وأضافت عزت خلال الندوة المقامة بالفعاليات، أن التعايش بسلام بين أفراد المجتمع، يجني ثماره بكثير من الخيرات، وبينت أن المواطنة تعنى العطاء والانتماء، وإعلاء قيمة التكافل الوطنى واحترام عقد المواطنة. كما أكدت على ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه ينبغى أن يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد.

IMG20211112130632

ومن ناحيتها، قالت الواعظة وفاء عبدالسلام، إن التكليف الأسري ضرورة ملحة لبناء الفرد داخل الأسرة ومن بعده بناء المجتمع، لافتة إلى أن التربية السليمة للنشء تسهم في القضاء على عقوق الوالدين.

IMG20211112125002

وأضافت أن من أهم أدوار المرأة تربيتها للنشء فعليها أن ترعى شئون الأسرة، ويقع عليها مسئولية رعاية الأسرة على الأم أولا ثم الأب، موضحة النشأة الاجتماعية للفرد هي منبع أفكاره ومعتقداته.

IMG20211112124940

وأوضحت أن المرأة يقع عليها تربية جيل ينشأ في أحضان العقيدة الإسلامية السلمية، موضحة دورها الأساسي والرئيسي في بناء الثقافة التي تعتبر أساس تقدم الأمة ورفعتها، فكانت المرأة حاضرة في جميع المحافل الثقافية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الحركة الثقافية في المجتمع.

IMG20211112124448

وطالبت عبدالسلام، الأطفال والجيل الناشئ بضرورة تخفيف الأحمال من على عاتق أهاليهم، موضحة أن الأطباء والأمهات في الوقت الحالي يجدون صعوبة في توفير احتياجات الأبناء، وتوفر لهم الحياة الآمنة.

بكرة لينا ندوة تثقيفية للشباب والأطفال وزارة الأوقاف الواعظات حاضر الواعظات التواصل الأسري الأنشطة الترفيهية

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

محمد صلاح الأفضل فى الدورى الإنجليزى

فرنسا تعلن اكتشاف متحور جديد من كورونا

تفاصيل تصدير أول شحنة غاز مصري لكرواتيا

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«الدستور»: طرح 6 مجمعات صناعية خلال أسبوعين

إقبال كثيف فى منتصف اليوم من انتخابات نادى جمهورية شبين «صور»

باحث ليبى لـ«الدستور»: مصر صاحبة الكلمة الأساسية فى الأزمة الليبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

حسين دعسة

من سيحارب إيران؟

د. محمد عفيفي

السينما والمجتمع المصرى

محمد بركة

المثقف والجنس.. كيف يحل صلاح فضل الإشكالية المسكوت عنها؟

محمد نجم

مستجدات الأزمة العالمية ونظرة على السوق المصرية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

5 أسرى فلسطينيين يواصلون إضرابهم عن الطعام داخل سجون إسرائيل

السلطة الفلسطينية تنفى الحصول على قرض من إسرائيل

استقالة رئيس شركة برامج تجسس إسرائيلية بعد إدراج أمريكا لها فى القائمة السوداء