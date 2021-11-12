«بكرة لينا».. يوم ثقافى ترفيهى بالتعاون بين واعظات الأوقاف وخادمات الإنجيلية

نظمت مبادرة، "بكرة لينا" ندوة تثقيفية- ترفيهية، للشباب والأطفال، اليوم الجمعة بحديقة الأسرة بألماظة بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف، وخدمات الهيئة الإنجيلية.الأنبا بشارة جودة

وشارك في فعاليات اليوم عدد من الواعظات منهن "مها سحاب، د. وفاء عبدالسلام، وميرفت عزت، وعبير أنور، نرفانا سرحان، ودينا جدامي، ولمياء بشارة".

وحاضر الواعظات حول "مخاطر إدمان السوشيال ميديا، والتواصل الأسري والتعايش السلمي"، بالإضافة إلى مشاركة الأطفال والشباب في الأنشطة الترفيهية الثقافية.

وعلى هامش الفعاليات، قالت الواعظة ميرفت عزت، التعايش في المجتمع ليس فقط بين المسلم والمسيحي وقبول الآخر ليس من ديانة أخرى فقط؛ ولكن قبول رأي الأخر وطباعه.

وأضافت عزت خلال الندوة المقامة بالفعاليات، أن التعايش بسلام بين أفراد المجتمع، يجني ثماره بكثير من الخيرات، وبينت أن المواطنة تعنى العطاء والانتماء، وإعلاء قيمة التكافل الوطنى واحترام عقد المواطنة. كما أكدت على ترسيخ مبدأ الحق والواجب بين المواطنين والدولة وبين بعضهم وبعض، فكما يحرص المواطن على أخذ حقه ينبغى أن يحرص على أداء ما عليه من واجبات تجاه الدولة وتجاه غيره من الأفراد.

ومن ناحيتها، قالت الواعظة وفاء عبدالسلام، إن التكليف الأسري ضرورة ملحة لبناء الفرد داخل الأسرة ومن بعده بناء المجتمع، لافتة إلى أن التربية السليمة للنشء تسهم في القضاء على عقوق الوالدين.

وأضافت أن من أهم أدوار المرأة تربيتها للنشء فعليها أن ترعى شئون الأسرة، ويقع عليها مسئولية رعاية الأسرة على الأم أولا ثم الأب، موضحة النشأة الاجتماعية للفرد هي منبع أفكاره ومعتقداته.

وأوضحت أن المرأة يقع عليها تربية جيل ينشأ في أحضان العقيدة الإسلامية السلمية، موضحة دورها الأساسي والرئيسي في بناء الثقافة التي تعتبر أساس تقدم الأمة ورفعتها، فكانت المرأة حاضرة في جميع المحافل الثقافية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في الحركة الثقافية في المجتمع.

وطالبت عبدالسلام، الأطفال والجيل الناشئ بضرورة تخفيف الأحمال من على عاتق أهاليهم، موضحة أن الأطباء والأمهات في الوقت الحالي يجدون صعوبة في توفير احتياجات الأبناء، وتوفر لهم الحياة الآمنة.