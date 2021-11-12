نهى عابدين تدخل لوكيشن «طعم الدنيا» خلال أيام

تستعد الفنانة نهى عابدين لبدء تصوير حكاية «طعم الدنيا» التي تخوض بطولتها ضمن حكايات مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني.

وقال مصدر، لـ«الدستور»، من داخل فريق العمل، إن صناع الحكاية يعكفون على التحضيرات الأخيرة استعدادا لانطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنهم من المفترض أن يقوم فريق العمل ببدء التصوير يوم الاثنين المقبل.

ويعرض مسلسل «إلا أنا» حصريًا على قنوات «دي إم سي»، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة 8 مساءً.

وعُرضت مؤخرًا حكاية «على الهامش»، ودارت أحداثها حول «ياسمين»، التي تنفصل عن زوجها وتدخل معه فى مشاكل حول حضانة الأولاد، وهي من بطولة نيرمين الفقي، صبري فواز، جيهان خليل، هايدي رفعت، سيناريو وحوار أماني التونسي، إخراج أحمد شفيق.

مسلسل «إلا أنا» دراما مستوحاة من قصص حياتية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور في 10 حلقات، وتسرد وقائع وأحداثًا حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.

وتقدم ميرفت خلال الأحداث شخصية مختلفة تمامًا تشير لأزمة يمر بها جيل كامل من الآباء والأمهات.