الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الزراعة: فحص وعلاج 4275 رأس ماشية مجانًا لصغار المربين بسوهاج

فحص الماشية
فحص الماشية

قامت لجنة من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية، برئاسة الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير المعهد، وبمشاركة معاهد الصحة الحيوانية بالمركز، وصندوق التأمين على الماشية، ومديرية الطب البيطري بسوهاج ممثلة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية- بعمل 6 قوافل بيطرية لـ6 قرى بمحافظة سوهاج (قرية المدمر، أولاد سلامة، الغريزات)، وذلك   في إطار مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين، وتنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتماشيا مع سياسة مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور محمد سليمان؛ لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين.

وقال "حجازي" إن إجمالي الأعداد التي تم فحصها 4275 حيوانا، وكان بيانها كالآتي: تم علاج الطفيليات الداخلية والخارجية لعدد 1248 حيوانا، وتم الكشف والعلاج الباطني والتهاب الضرع لعدد 1004 حيوانات، وتم تحصين عدد 1213 حيوانا بالتحصينات غير السيادية، وتم فحص الحيوانات العشار وفحص وعلاج تناسلي وفحص بجهاز الموجات الفوق صوتية وتلقيح الجاهز منها لعدد 757 حيوانا، وتم عمل 43 عملية جراحية، وتم فحص وتقييم 5 من الطلائق المستخدمة للتلقيح بالقرى.  

كما تم تدريب عدد 33 من الأطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج والتلقيح الاصطناعي، كما تم عمل ندوات إرشادية للمربين عن أهمية التأمين على الماشية، وطرق رفع الكفاءة التناسلية للماشية، وتم أخذ العينات لفحصها معمليا، وستسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة، وذلك ضمن دور المعهد ومعهد الثروة الحيوانية، ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

الزراعة فحص وعلاج مايسترو رأس ماشية مجانا لصغار المربين بمحافظة

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