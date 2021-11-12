السفير الفرنسي بالسعودية يصف تامر حسني بـ"الأسطوري".. والجمهور يؤكد: أنجح مصري غنّى بالمملكة

تألق النجم تامر حسنى، مساء أمس الخميس، فى حفله بموسم الرياض والذي أحياه على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحضره الآلاف من الجمهور السعودى، الذين أشادوا بالحفل ونجمه تامر حسنى، إذ أثنى الجمهور ومنظمي الحفل على الاستعراضات المبهرة التى قدمها نجم الجيل بتقنيات عالمية، وتفاعل الآلآف مع أغانيه، مؤكدين أن تامر حسنى أنجح مطرب مصري غنّى فى السعودية.

وعقب انتهاء نجم الجيل من حفله؛ أشاد به السفير الفرنسى بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، إذ كتب قائلا: "سعيد باكتشاف بوليفارد خلال أمسية جديدة لا تنسى في عاصمة الترفيه، مع المغنّي الأسطوري المصرى تامر حسنى، شكرا للهيئة العامة للترفيه وللمستشار تركي آل الشيخ على هذا البرنامج الاستثنائي".

تامر حسني

من جانبه رد النجم تامر حسنى على إشادة السفير الفرنسى بالمملكة العربية السعودية بحفله قائلا: "ألف شكر معالي السفير الفرنسى بالمملكة السعودية، كلامك غالي أوي عندي، وشرف كبير لى وتحياتي الغالية لك ولحرمكم المصون".

وظهر تامر حسني في حفله بإطلالة كلاسيكية رائعة، وصاحب تقديمه لأغانيه الشهيرة عروض الفاير، وأشعل تامر حسنى مسرح الحفل، كعادته، وسط حماس الجمهور وتصفيقهم الذى لم ينقطع، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة الإيجابية والحماسية التي تحث الشباب على النجاح والطموح وتحمل الصعاب، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني

تامر حسني