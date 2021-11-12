الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة في مكافحة الحشائش

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

ينظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش بوزارة الزراعة، دورة تدريبية تحت عنوان "الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش" بمقره بالجيزة، الأحد المقبل وتستمر حتى نهاية الأسبوع، لأعضاء الهيئة البحثية بالمعمل.

وقال الدكتور عبده عبيد، مدير المعمل، إن ذلك يأتي بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل المركز لشؤون الإرشاد والتدريب.

وأضاف عبيد، أن هذه الدورة تهدف لتدريب 30 عضوا بالهيئة البحثية بمركز البحوث الزراعية، ويحاضر فيها نخبة متميزة من الأساتذة بالمعمل، لافتا إلى ان ذلك يأتي ضمن خطة المعمل خلال الموسم 2021-2022 وتهدف لتوصيل المعلومات الفنية الخاصة بالحشائش للباحثين مما ينعكس بدورة على زيادة إنتاجية الحاصلات الزراعية.

وتابع مدير المعمل أن هذه الدورة ستتناول موضوعات عدة أهمها الحشائش وخسائرها على الإنتاج الزراعي فى مصر والعالم، تأثير الظروف المناخية على إنتشار الحشائش، الحشائش الخطيرة فى مصر والعالم، الحشائش الغازية ومخاطرها، الحشائش وتأثيرها على المياه والعناصر الغذائية، الطرق الحديثة فى مكافحة الحشائش، نظم المكافحة المتكاملة للحشائش فى المحاصيل المختلفة، فحص بذور الحشائش فى المستوردات النباتية.

ويعتبر المعمل المركزي لبحوث الحشائش من أهم المؤسسات البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تتركز اهتماماته فى البحوث والإرشاد والتدريب بغرض تطوير ونقل التقنيات الفعالة في مجال المكافحة المتكاملة للحشائش فى كافة الحاصلات الحقلية والبستانية والخضر والمساقى والمراوى الفرعية فى مساحة محصولية تزيد على 14 مليون فدان بهدف تقليل الخسائر التى تحدثها الحشائش فى الانتاج الزراعى والتى تقدر بحوالى 34% تليها الأمراض النباتية والحيوانية بمقدار 27% والآفات الحشرية بمقدار 13% والنيماتودا 3% وانجراف التربة بمقدار 10% من إجمالى الخسائر التي تحدث في الإنتاج الزراعي عامة.

-الزراعة تنظم دورة تدريبية حول الطرق الحديثة مكافحة الحشائش بمقر المعمل

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