السبت 13 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

شبيه الكينج يبدع في رسم لوحات فنية تعالج مشاكل العنصرية (صور)

لوحات فنية
لوحات فنية

بملامح نوبية أصيلة خطف «خالد منير» أنظار الجميع لوجود شبه كبير بينه وبين «الكينج»، حيث تسارع كل من يراه لأخذ صورة تذكارية معه قبل التدقيق في ملامحه، لتزداد نظرات الإعجاب بعد مشاهدة اللوحات الفنية التي تخطف أنظار الجميع لتصل لوحاته الفنية لدولة ألمانيا، كما أن موهبته دفعت الألمان لتأليف كتاباً بعنوان «فخر أفريقيا» يضم جميع رسوماته.

248763936_1207289109793170_3687681614838368844_n

يحكي «خالد منير» ابن النوبة، في العقد الثالث من عمره، أنه اكتشف موهبته وهو لم يكمل عامه الثامن ويرجع الفضل في ذلك لوالده الذي كان دائم المساعدة والدعم له وكان يوفر له جميع الأدوات والأجواء المناسبة لتطوير موهبة الرسم.

249588299_1236866750122119_6777630027812085890_n

تخرج من كلية الفنون الجميلة، ليبدأ رحلة التطوير وإخراج لوحات فنية رائعة تجذب أنظار الجميع، وبعد رسم لوحات فنية تعالج مشاكل العنصرية وقضايا إنسانية، يستكمل أنه تحدث مع أشخاص في دول مختلفة بهدف تبادل الخبرات والتعلم منهم، فأرسل لوحاته الفنية لأشخاص في ألمانيا ونالت إعجابهم الشديد ونشروها على مواقع الإنترنت الخاصة بهم.

252463228_1598470763828109_2662505966199170753_n

وصلت لوحاته الفنية ورسوماته التي تعالج مشاكل العنصرية وقضايا إنسانية للكاتبة «إيزابيل أورتيجا» لتألف كتاب «فخر أفريقيا» الذي يحمل في صفحاته كثير من رسومات الشاب النوبي، كما ألفت كتاباً آخر بعنوان «الطفل الذي هو أنا» وسطع نجمه ليقوم الدكتور «جورج دانيال» بتأليف كتاباً عنه يحمل قصه حياته بعنوان «غريب في ألمانيا» كثير من النجاحات التي حققها خالد منير في دولة ألمانيا. 

249829356_560380508401846_4163884906500718766_n

يستغرق خالد النوبي 4 ساعات في إنهاء لوحة فنية له، ويدمج بها ألوان المياه والزيت معاً ليخرج لوحات فنية تسر الناظرين إليها.

249993502_304348154587158_4654798122012219993_n
ملامح نوبية الكينج اللوحات الفنية المانيا موهبته فخر أفريقيا الإعجاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

الأكثر قراءة

منتخب مصر يتأهل رسمياً للمباراة الفاصلة للمونديال

بعد خسارة القمة.. تفاصيل اجتماع كارتيرون مع لاعبى الزمالك

«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يروج لذبح التلاميذ داخل مدرسة بقنا

السيسى يؤكد قوة العلاقات «المصرية - الفرنسية» خلال لقائه رئيس الوزراء الفرنسى

أحمد حلاوة: واقعية «90 يوم» تشعرك بأن الكاتب عاش التجربة

بسبب عقد إيجار.. شاب ينهى حياة خاله فى حلوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

من يذكر مصر الأخرى؟

صفاء النجار

أدعو الحكومة لحظر فيسبوك أسبوعًا فى الشهر

عفاف السيد

«بناء التعليم»: ماراثون تفوز فيه مصر

ماجد حبته

ليبيا والرئيس فى باريس

مؤمن المحمدي

سوسو طرب وأشياء أخرى

عبد الرحيم طايع

المتاجرة بالمسيخ الدجال!

مدحت بشاى

واحة الفنون غير قابلة لحصار التطرف

د.كريمة الحفناوى

من أجل العدالة المناخية

صور

مبنى رئاسة الوزراء ومجلس النواب في العاصمة الإدارية

جنازة الفنان أحمد خليل

السيرك القومي

محطة تل أبيب

المزيد

«التحرير الفلسطينية»: آن الأوان لتدخل فاعل من المجتمع الدولى للضغط على الاحتلال

سارة شريف تكتب: ضجيج فى المدينة المقدسة

إسرائيل: اشتباكات الحريديم واليهوديات عند حائط البراق هدفها الانقسام