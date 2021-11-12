الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كثيف فى منتصف اليوم من انتخابات نادى جمهورية شبين «صور»

انتخابات نادي جمهورية
انتخابات نادي جمهورية شبين

تشهد في منتصف اليوم انتخابات نادي الجمهورية بشبين الكوم، إقبالا كثيفا من أعضاء الجمعية العمومية للتصويت في انتخابات مجلس الإدارة والتي بدأت في تمام التاسعة وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم في ظل منافسة قوية على مقاعد المجلس.

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ويتنافس على مقعد رئيس مجلس الإدارة أحمد الخشن الرئيس الحالي وعضو مجلس النواب، وهدي سليمان وتعد أول مرة تترشح سيدة على مقعد الرئاسة في انتخابات جمهورية شبين، كما ينافس على مقعد نائب رئيس مجلس الإدارة 4 مرشحين، فيما يتنافس 3 أعضاء على مقعد أمين الصندوق.

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وحرص العديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من أعضاء الجمعية العمومية، على الحضور للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، منهم الدكتورة شيرين عبدالعزيز عضو مجلس النواب، والدكتور أسامة فهيم، عضو مجلس الشيوخ، والنائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب، والنائب هاني خضر عضو مجلس النواب.

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كما ينافس 20 مرشحا على عضوية 7 مقاعد من مجلس الإدارة فوق  السن وينافس 7 مرشحين على مقعدين بعضوية مجلس الإدارة تحت السن، وتبلغ الجمعية العمومية لنادي جمهورية 4667 عضوا مقسمين على 6 لجان انتخابية تحت إشراف قضائي كامل من أعضاء الهيئات القضائية.

ويشهد نادي الجمهورية بمدينة شبين الكوم  بمحافظة المنوفية، أحد أكبر وأعرق أندية المحافظة، اليوم الجمعة، انتخابات مجلس إدارة النادي للدورة 2021- 2025، وبدأت العملية الانتخابية بالنادي لانتخاب مجلس إدارة جديد تحت إشراف قضائي كامل وبوجود عدد من قيادات وموظفي الشباب والرياضة بالمنوفية.

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كما أشادت مديرية الشباب والرياضة، بالتنظيم المتميز لصالة التصويت،  فيما تتنافس  مجموعة كبيرة من المرشحين الفرديين والتي تضم مجموعات متنوعة من أصحاب الخبرات المختلفة مثل أيمن صلاح خطاب المرشح على منصب النائب، ومحمود الخياط المرشح على منصب أمين الصندوق، وفي القائمة باسم البلتاجي ومصطفى بسيوني. 

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