«مهندسين الإسكندرية» تشارك فى افتتاح مقر النقابة الفرعية بالسويس

شاركت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة، فى افتتاح مقر النقابة الفرعية بالسويس وتقدم بالتهنئة بإسم مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية للمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين ورئيس نقابة السويس ومهندسى السويس لافتتاح المقر الذى يضاف الى مقرات نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية.

حضر الحفل محافظ السويس اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس والمهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين والمهندس حسن عبد العليم الأمين العام لنقابة المهندسين ونقيب مهندسى السويس، وأعضاء هيئة المكتب والمهندس الاستشارى السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية.

وفد مهندسي الإسكندرية

وقال الدكتور هشام سعودى، إن افتتاح مقر نقابة السويس بعد تطويره هو إنجاز جديد النقابة المهندسين ضمن تطوير كافة المقرات على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن مجلس النقابة بالسويس بذل مجهود كبير للانتهاء من تطوير المقر على مدار خمس سنوات كاملة لرفع كفاءة المقر وتطويره ويتم افتتاحه بهذه الصورة المشرفة التي تليق بالمهندسين وتقديم الخدمات لهم.

وفد مهندسي الإسكندرية

ومن جانبه، قال المهندس الاستشارى السيد حسن عضو مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية أن التطوير الإنشائى والتصميمات المنفذة فى مقر نقابة المهندسين فى السويس تعد نموذج فريد يليق بالمهندسين والمدينة الباسلة التى تعد رمزا للصمود والتحدي.

وأضاف أن نقابة المهندسين برئاسة المهندس هانى ضاحى وأعضاء هيئة المكتب يعملون بجهد لكى تصبح مقرات نقابة المهندسين مميزة وتستقبل مهندسى مصر وتقدم لهم خدمات تليق بهم بالإضافة الى تطوير ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة سواء بالنقابات الفرعية والنقابة العامة.

وفد مهندسي الإسكندرية

وأوضح أن مشاركته في هذا التطوير من خلال لجنة إنشاءات النقابات الفرعية بنقابة المهندسين المصرية وما شهده من مشاركة فعالة من خلال مجموعة العمل المخلصة توجت اليوم أعمالها بالإفتتاح الرائع.

وفد مهندسي الإسكندرية

وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس نقابة السويس درع النقابة لمحافظ السويس ونقيب المهندسين والدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والمهندس أحمد رمزي والدكتور حماد عبد الله تقديرا لجهودهم.