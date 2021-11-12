وزيرة التجارة: 35 مليار جنيه تمويلات لقطاع المشروعات خلال 7 سنوات

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الرئيس عبد الفتاح السسيسي يولي اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب والشركات الناشئة مؤكده أن قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شهد دعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الـ7 سنوات الماضية مما ساهم في تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع .

وكشفت جامع في تصريحات خاصة لجريدة " الدستور"، أن جهاز تنمية المشروعات أتاح وفق أحدث تقرير نحو 35 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من الفترة من 1 يوليو 2014 وحتى 30 ديسمبر من العام الجاري، بما يعادل خمسة أضعاف النسب المحققة سنويا قبل تولى الرئيس المسئولية.

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، أن مصر استطاعات أن تحقق مستوي جيد من النجاحات والانجازات الملموسة نحو دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة علي الرغم من وجود كثير من التحديات والعراقيل التي تواجه الاقتصاد المصري .

وأكدت الوزيرة، أنه خلال الفترة الماضية تم العمل علي التركيز علي دعم المشروعات الصغيرة وتوفير المناخ الملائم لتطويرها وكيفية التوسع بها باعتبارها تمثل جزء كبير من الاقتصاد المصري وأحد اليات إتاحة فرص العمل للشباب والمرأة مما يساعدهم على تحسين مستواهم الاقتصادى ورفع مستوى معيشتهم، لافتة إلي أن هناك اهتمام خاص بمحافظات الصعيد والمناطق الريفية وتطوير المناطق العشوائية .

ولفتت الوزيرة أن صدور قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 كان من أهم المحاور التي يسعي الجهاز لتحقيقها بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتوفير بيئة تشريعية داعمة لأصحاب المشروعات القائمة والراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو لتشجيع العاملين في القطاع غير الرسمي للتحول للقطاع الرسمي خاصة في ظل تضمن القانون علي حزمة من التيسيرات والحوافز سواء في نطاق إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو المعاملة الضريبية لأصحاب المشروعات القائمة أو الحوافز المقدمة لأصحاب الأفكار الابتكارية.

وأفادت الوزيرة أنه في إطار تسهيل عمليات التسويق لأصحاب المشروعات، تم فتح نوافذ تصديرية جديدة وقام الجهاز بتنظيم نحو 922 معرض داخلى وخارجى بمشاركة ما يزيد على 19 ألف عارض حققوا مبيعات بلغت 390 مليون جنيه، وتم تدريب ما يزيد على 46 ألف شاب وفتاة على في مجال ريادة الأعمال لتعريفهم بمبادئ تأسيس المشروع الصغير وكيفية إعداد دراسة الجدوى وخطة العمل ومبادئ المحاسبة والإدارة المالية.