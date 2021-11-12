الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«الصحة»: استلام دفعات جديدة من لقاحات كورونا نهاية الشهر الجارى

صورة للقاح
صورة للقاح

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان عن أنه سيتم استلام جرعات جديدة من لقاحات فيروس كورونا المختلفة نهاية شهر نوفمبر الجاري، على أن يتم توزيعها على مراكز تطعيم المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

وأكد المصدر، لـ"الدستور"، أن الدفعات الجديدة ستكون من لقاحات "أسترازينيكا" و"جونسون آند جونسون"، وأيضا ستشمل دفعات جديدة من المواد الخام الخاصة بلقاح "سينوفاك" الذي يتم تصنيعه في مصانع شركة فاكسيرا بمدينة 6 أكتوبر. 

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد أعلنت، الخميس، عن خروج 622 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 285615 حتى اليوم.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 919 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 60 حالة جديدة.

وأكدت الوزارة أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 341188، من ضمنهم 285615 حالة تم شفاؤها، و19309 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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وزارة الصحة والسكان لقاحات كورونا فيروس كورونا

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