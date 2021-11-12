الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس هيئة التنمية الصناعية لـ«الدستور»: طرح 6 مجمعات صناعية خلال أسبوعين

اللواء محمد الزلاط، رئيس
اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية

كشف اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن طرح 6 مجمعات صناعية جديدة خلال الشهر الجاري وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الصناعة ومتابعة المجمعات الصناعية  في كافة المحافظات وتوجيه لإنشاء مجمعات جديدة تلبية لاحتياج السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف الزلاط، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المجمعات التي سيتم طرحها منهم مجمعين في محافظة الفيوم ومجمع في محافظة أسيوط وآخر  بسوهاج وومجمع في أسوان وومجمع بالبحيرة موضحًا أن هذه المجمعات ضمن  مجمعات الصناعية للمرحلة الثانية والتي تنفذها الهيئة بتوجيهات من وزارة التجارة والصناعة .

وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلي أنه يجري حصر طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين وما تم فيها وتم حصر 15 محافظة حتى الآن والتأكد من الانتهاء من ترخيصها وترافيقها وإتاحتها للمستثمرين بهدف التوسع في خلق بيئة مناسبة للصناعات المختلفة .

وعن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 6 مشروعات إنتاج بيليت وحديد اسفنجي ومكورات حديد، أكد أن هذه المشروعات الهدف منها هو سد الفجوة وإنتاج صناعات تكاملية وتوفير جميع المكونات اللازمة لصناعة الحديد حيث أنه لأول مرة يطرح هذه الرخص بجانب وجود رخص قائمة بالفعل لتصنيع الحديد الاسفنجي والبليت بهدف خلق صناعة حديد قوية في مصر متوفر بها جميع انواع المكونات والمواد الخام وتقليل الاستيراد وزيادة قيمة التصنيع المحلي وتعد تلك الخطوة إضافة كبيرة في صناعة وإنتاج الحديد في مصر.

الأراضي محافظة المحافظات الصناعية صناعية الاكتفاء السوق المحلي المجمعات

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