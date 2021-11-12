بعد تراجع أسعار الذهب.. تجار: الوقت الأنسب للشراء

شهدت أسعار الذهب انخفاضا صباح اليوم الجمعة، والذي يتراجع بشكل ملحوظ على مدار الأيام الماضية، ليبلغ إجمالي تراجعه 6 جنيهات للجرام مقارنة بأسعار الذهب أمس الخميس، ورصدت "الدستور" الأسعار في الأسواق وحركة البيع والشراء وتوقعات التجار خلال الفترة المقبلة.

إقبال المواطنين على شراء الذهب

يقول محمد طارق مسئول عن إحدى محال الذهب بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن هناك إقبال كبير على شراء الذهب على مدار الأسابيع الماضية بالتزامن مع انخفاضه المستمر واستقراره على هذا الحد، لافتا إلى أن تراجع أسعار الذهب يقابل بردود أفعال إيجابية من قبل المواطنين خاصة المقبلين على الزواج لكون الذهب من أساسيات الزواج.

تابع أن أسعار الذهب تشهد استقرار خلال الفترة الجارية خاصة بعد أن ارتفعت بشكل مسبوق خلال العام الماضي لتعاود الانخفاض على خلال الأشهر الماضية وتستقر من جديد، وهو ملاذ المواطنين وفرصة لهم لعودة الإقبال على شراء الذهب.

الذهب المستعمل

ومن جانبه أضاف توفيق جرجس مسئول عن إحدى محال الذهب، أن هناك قفزة في أسعار الذهب عالميا لكن هناك انخفاضا في أسعاره بالسوق المحلية خاصة اليوم فقد انخفض 6 جنيهات مقارنة بأسعار أمس الخميس ولذلك ننصح المواطنين بالشراء في الوقت الحالي وليس البيع.

واستكمل حديثه بأن هناك بعض الفئات من المواطنين المتابعين جيدا لحركة الذهب بشكل يومي ويشترون الذهب بغرض الادخار وليس الزينة وهؤلاء يفضلون شراء الذهب المستعمل من أجل تخفيف سعر الدمغة والضريبة.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وأوضح نبيل أحد أصحاب محال الذهب أن سعر الذهب اليوم الجمعة تراجعا بشكل ملحوظ فعيار 14 سجل 537 جنيها للجرام، عيار 18 سجل 691 جنيها للجرام، عيار 21 سجل 806 جنيها للجرام، عيار 24 سجل 921 جنيها للجرام، لافتا إلى أن هناك إقبال كبير على شراء الذهب خاصة خلال الفترة الجارية وهي أنسب الأوقات للشراء.

وعن توقعات الفترة المقبلة بأسعار الذهب فأكد أن الانخفاض والارتفاع لا يحدث بتوقع أو تخمين بل هي حركة اقتصادية عالمية تؤثر على السوق المحلي، إلا أن عادة ما يحدث ارتفاع في المناسبات فمن الممكن أن يعاود الارتفاع خلال أعياد رأس السنة.