الجمعة 12 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

بيت السحيمي يستضيف «السلسلة الشهرية تراث المدينة والمجتمع».. غدا

بيت السحيمي
بيت السحيمي

يستضيف بيت السحيمي، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، «السلسلة الشهرية تراث المدينة والمجتمع» بالتعاون بين مبادرتي «سيرة القاهرة» و«المكان والناس»، وبرعاية «بيت المعمار المصري» وصندوق التنمية الثقافية.

ويُدير الحوار الكاتب عبد العظيم فهمي ودكتور فاطمة كشك، في السادسة من مساء الغد.

وتأتي مشاركة الكاتب عادل سيف تحت عنوان «القاهرة الخديوية: أسرار وخبايا»، وتتناول البحث عن بعض أسرار وخبايا منطقة وسط البلد وإزالة الالتباس عنها، من خلال تقديم عدة نماذج لملامح تراثية بالمنطقة مزودة بالصور القديمة والحديث عنها كشاهد عيان سكن المنطقة فى شبابه وعاصر عدة تحولات لها فى الستينات.

ينقل لنا «سيف» مُشاهداته الحيّة التى رآها فى شبابه، بالإضافة لكونه كاتبا صحفيا ومتخصصا في التأريخ لعمران وخطط القاهرة الخديوية.

وتأتي مشاركة الأكاديمية والكاتبة الأثرية دكتور رضوى زكي، تحت عنوان «من زاوية أخرى. قاهرة البرابي والمساجد».

العمارة الإسلامية في القاهرة

وتتناول القاهرة التاريخية وجوه متعددة لازلت تحتاج للبحث والاكتشاف، ومن بينها اقتفاء أثر ما تم توظيفه من تراث معماري منقول في منشآت تلك المدينة، فقد احتوت العمارة الإسلامية في القاهرة على عناصر معمارية من العمارة المصرية وكذلك أعمدة رومانية جُلبت من المعابد المنتشرة في ربوع مصر. 

وتأتي مشاركة الكاتب  كريم بدر تحت عنوان "القاهرة على شاشة السينما"، ويقدم فيها تحليلا لرؤية بعض صانعي الأفلام في تعاملهم مع المدينة وتناولهم لتراث القاهرة، إذ تستعرض عدة مقاطع سينمائية وصور لبعض المواقع الاثرية الظاهرة على شاشة السينما.

 

مبادرة سيرة القاهرة مبادرة المكان والناس بيت المعمار المصري صندوق التنمية الثقافية عادل سيف القاهرة الخديوية أسرار وخبايا رضوى زكي

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وائل لطفي

متحف لـ«قرافات» القاهرة

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