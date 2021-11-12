26 قرارا واجتماعا.. ماذا قدم مجلس الوزراء في أسبوع؟ (إنفوجراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 6 حتى 12 نوفمبر 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري ليحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، ليكون المجلس هيئة عامة خدمية تتبع رئيس الجمهورية وتهدف إلى تنظيم مجالات الصحة في مصر، ورفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية.

كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بتعديل مسمى "كلية الحاسبات والمعلومات" بجامعة دمياط، إلى مسمى "كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي"، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بالترخيص لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمساهمة في "شركة مصر للإدارة التعليمية ش.م.م" بنسبة 30% من إجمالي رأس مال الشركة، وذلك وفقاً لأحكام قانون شركة المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.

وبالإضافة إلى القرارات السابقة، فقد تمت الموافقة على تحديد سعر أردب القمح لتوريد القمح المحلي، لموسم 2021/2022، مقداره 820 جنيهاً للأردب، بدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك وفقاً لمتوسط أسعار دراسة كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وبناء على الأسعار العالمية، والتكاليف اللازمة للفدان، إلى جانب الموافقة على منح التزام تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة تداول وتخزين صب جاف نظيف بميناء شرق بورسعيد، بنظام B.O.T لمدة 30 عاماً، إلى تحالف شركة روتس كوموديتيز، وشركة روزا جرينز، وشركة روتس للاستثمار الصناعي، بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.

كما شملت القرارات أيضاً وفقاً للتقرير، الموافقة على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن توفيق أوضاع بعض الكنائس والمباني، والمنعقدة بتاريخ 7 نوفمبر 2021 لعدد 63 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بتغيير الغرض من استخدام قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة، وهما مساحة 19.9 فدان بناحية غرب الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، ومساحة 0.47 فدان ناحية مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، من نشاط الاستصلاح والاستزراع، إلى إقامة مناطق لوجستية وسلاسل تجارية، وإعادة تخصيصها لصالح جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشار التقرير إلى إصدار قرار بإلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية بالنسبة للمستثمر المقيم لضمان عدالة عدم دفع ضريبة في حالة الخسارة، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وما غيرها من الوعاء الضريبي، إلى جانب إصدار قرار باحتساب حافز للأموال المستثمرة في البورصة وخصمها من الوعاء الضريبي في حال تحقيق أرباح لتعظيم عائد المستثمرين وتحقيق العدالة بين الأوعية الادخارية المختلفة، فضلاً عن إصدار قرار باحتساب الربح من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق أيهما أعلى مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق في الطروحات الجديدة بنسبة 50% أول عامين.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع بمقر متحف الحضارة بمنطقة الفسطاط لمتابعة استعدادات قطاع السياحة للموسم الشتوي، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والتنمية المحلية، ومحافظي جنوب سيناء، والأقصر، والجيزة، والقاهرة، وأسوان، والبحر الأحمر، كما عقد اجتماعاً لاستعراض المقترح والتصميمات الخاصة بأحد المشروعات الاستثمارية الكبرى، بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وممثلين عن الشركة المعدة للتصميمات.

وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقده اجتماع لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ جنوب سيناء، وعدد من مسئولي قطاع السياحة، إلى جانب عقد اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، حيث تمت الموافقة على تقنين أوضاع 63 كنيسة ومبنى تابعاً ليصل العدد الإجمالي إلى 2021 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنينها، وذلك بحضور وزراء العدل، والتنمية المحلية، وشئون المجالس النيابية، ونائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي المصري لاستعراض ملفات العمل المشتركة، في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي المصري، حيث تم بحث الجهود المبذولة من مسئولي البنك المركزي لدعم الاقتصاد القومي في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي يشهدها العالم، فضلاً عن عقد اجتماع بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة مجموعة "قنديل للصلب"، لاستعراض عدد من المقترحات الخاصة بتوطين الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج.

واستكمالاً للاجتماعات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، وعدد من مسئولي الهيئة، كما عقد اجتماعاً مع ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس الوزراء الأردني، لمناقشة تعزيز التعاون في مجال التنشيط والترويج السياحي وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك بحضور وزيري السياحة والآثار المصري والأردني، وسفير الأردن لدى القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لسمو ولي عهد الأردن.

كما أبرز التقرير عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور وزراء المالية، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والتجارة والصناعة، ونائب محافظ البنك المركزي، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز، وتم أيضاً عقد اجتماع لمتابعة موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية "نافذة"، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.

هذا وقد تم عقد الاجتماع الأسبوعي، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والتحول للنقل الأخضر، وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وذلك بحضور وزير التنمية المحلية، ورئيس الهيئة الهندسية، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ونائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.

كما جاء في التقرير أنه تم عقد اجتماعين متتاليين لمناقشة سبل دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال، وذلك بحضور وزيري المالية، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية، ورئيس البورصة المصرية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت متابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، خلال شهر أكتوبر الماضي، وكذلك حصاد جهود المنظومة خلال السنوات الثلاث الماضية في ملف تلقى شكاوى المواطنين الخاصة بإزالة تراكم القمامة وأكوام المخلفات بجميع أنواعها، وذلك من خلال تقرير أعده مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، كما شهد سيادته التوقيع على مذكرة تعاون بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو)، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمصر والأردن.

وشملت الأنشطة أيضاً، حضور رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع برنامج تنفيذي للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والآثار في مصر والأردن، وكذلك اتفاق توأمة بين مدينة "الأقصر" بمصر، ومدينة "البترا" بالأردن.

وإلى جانب الأنشطة السابقة، فقد قام رئيس مجلس الوزراء بجولة موسعة بمحافظة الوادي الجديد لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بها، حيث بدأ الجولة بافتتاح قاعة كبار الزوار بمطار الخارجة، ثم غرس فسيلة نخيل فى حديقة 30 يونيو، وذلك برفقة 9 وزراء وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، كما تفقد سيادته ومرافقوه أعمال تنفيذ مجمع 30 يونيو المميكن للمصالح الحكومية بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، وكذلك عدد من المشروعات الأخرى الخدمية المتاخمة لمجمع المصالح الحكومية مثل مجمع المحاكم، ومبنى مديرية التربية والتعليم، ومبنى الهيئة القومية للبريد، ومبنى مصلحة الضرائب العقارية.

وبالإضافة إلى ما سبق فوفقاً للتقرير، شهد مدبولي تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل بمدينة الخارجة في محافظة الوادى الجديد، والتي تشمل توصيل الغاز لعدد 14 ألف أسرة و120 منشأة تجارية و34 مخبزاً بلدياً ومحطة لتموين السيارات بالغاز، فضلاً عن حضور الدكتور مصطفى مدبولي ومرافقوه افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة، حيث أكد أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتاً إلى استمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر فى بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

كما تفقد مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، والواقع ضمن مزارع وادي الطحان شمال مدينة الخارجة خلال زيارته للوادي الجديد، حيث وجه بالسعي لتوطين صناعة الحرير بمصر وإعداد خطة متكاملة لإعادة تفعيل إنتاجه من دودة القز، بجانب حضور سيادته ومرافقوه افتتاح مضمار الدراجات بمدينة الخارجة في المسافة من مدخل جامعة الوادي الجديد حتى مدينة الخارجة بطول 6.3 كيلو متر، وبتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، وذلك في إطار التشجيع لممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية، فضلاً عن تفقد سيادته ومرافقوه المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الخارجة، وكذلك مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة، وذلك خلال زيارته للوادي الجديد.

كما شهد رئيس الوزارء خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، مراسم إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية من المحافظة، وكذلك مجمع كليات جامعة الوادي الجديد ومكتب بريد الخارجة، بجانب الإدلاء بتصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أعرب عن سعادته بتواجده في المحافظة بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتاً إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ترك أي جزء في مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

وبجانب ما سبق، فقد أدلى مدبولي بتصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الوادي الجديد، أعرب عن سعادته بتواجده في المحافظة بصحبة عدد كبير من الوزراء، لافتاً إلى أن هدف الزيارة هو تفقد عدد كبير من المشروعات في مختلف المجالات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم ترك أي جزء في مصر بدون أن يشهد تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية، فضلاً عن تفقد مجمع تمور الوادي الجديد بمدينة الخارجة، ورافقه عدد من الوزراء ومسئولو المحافظة، حيث استمع لشرح حول مجمع التمور الذي تم إنشاؤه بهدف تنمية وتطوير محصول البلح الآسيوي نصف الجاف، والحفاظ عليه باعتباره المحصول الرئيسي للمحافظة، بجانب متابعة مع وزير النقل مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ أبو طرطور، خلال زيارته محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار خطة الحكومة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط، بعدما توقف منذ سنوات لضعف إنتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، وأخيراً تفقد سيادته ومرافقوه مشروع شركة فوسفات مصر بـ " أبو طرطور"، حيث استمع إلى شرح عن مناجم أبوطرطور والعمليات اللازمة لإنتاج خام الفوسفات

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، حيث أكد ضرورة الالتزام بقرارات عدم السماح لأي موظف أو طالب جامعي بدخول مقار عملهم أو جامعاتهم بعد 15 نوفمبر، واطمئن أيضاً على الرصيد المتوافر من لقاحات "كورونا" والكميات المتوقع استقبالها قريباً، بالإضافة إلى لقاء مع عميد ‎مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذى بالبنك الدولي، والمدير التنفيذي المناوب لمصر بمجموعة البنك الدولي، حيث أشار إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الخاص ليقود عجلة التنمية خلال الفترة المقبلة من خلال تهيئة المناخ الجاذب له ودعمه بالحوافز المختلفة، وذلك بحضور وزيرة التعاون الدولي.

كما أشار التقرير إلى لقاء رئيس مجلس الوزراء مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة؛ وذلك لاستعراض موقف عدد من المشروعات الصناعية الخاصة الجاهزة للافتتاح، سواء في المناطق الاستثمارية أو الحرة، إلى جانب لقاء سيادته مع ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، حيث رحب بصاحب السمو الملكي، مشيداً بالعلاقات الأخوية والصداقة القوية التي تربط البلدين قيادة وحكومة وشعباً، وذلك بحضور رئيس الوزراء الأردني، ووزيرة التجارة والصناعة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، وسفير الأردن في القاهرة، والوفد الوزاري المرافق لولي عهد الأردن، فضلاً عن لقاء مع نواب مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الوادي الجديد، خلال زيارته للمحافظة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه أبناء المحافظة وسبل التغلب عليها.

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