الشرق الأوسط يستحوذ على أكثر من ثلث صادرات الأسلحة الروسية

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية لتصميم وتصنيع وتوريد المنتجات ذات التقنية العالية، سيرجي تشيميزوف، عن أن منطقة الشرق الأوسط تستحوذ على أكثر من 30 بالمئة من صادرات الأسلحة الروسية.

وقال تشيميزوف، في إحاطة إعلامية اليوم الجمعة، قبيل انطلاق فعالية "معرض دبي للطيران" لهذا العام: «نحن نعزز شراكتنا مع دول الشرق الأوسط، فأكثر من ثلث محفظة طلبيات "روس أوبورون إكسبورت" تأتي من هذه المنطقة»، مشيرا إلى أن شركة "روستيخ" تعمل أيضا على تطوير التعاون في المجالات المدنية.

يُذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، وتعمل هذه الشركة ضمن إطار "روستيخ".

وتحتل شركة "روس أوبورون إكسبورت"، حاليا، المرتبة الثانية في قائمة كبريات الشركات العالمية، التي تعمل في سوق تصدير الأسلحة، حيث قامت بتصدير أسلحة ومعدات عسكرية روسية إلى 116 دولة من دول العالم.. وهي تتعاون مع ما يزيد على 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي.