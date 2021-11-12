أصالة على مسرح النافورة فى مهرجان الموسيقى العربية.. الأحد

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد 14 نوفمبر على مسرح النافورة حفلا للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك ، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان ساعة لقلبك وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من اشهر المونولجات والاسكتشات التى شكلت جزء من فن الغناء العربى فى القرن الماضى .

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة المطربين إسماعيل صادق ، سعيد عثمان، محمد طارق، أميرة أبو زيد، سامح منير وإيناس عز الدين.

تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30 حيث يقام فى الثامنة مساء الأحد 14 نوفمبر على مسرح النافورة حفلا للنجمة السورية أصالة بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور مصطفي حلمي ويتضمن مختارات من أعمالها الخاصة منها 60 دقيقة حياة، الورد البلدي، في قربك ، روحي وخداني، اقولك بحبك وبعدك عني إلى جانب عدد من مؤلفات التراث .

وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى .

وفى الثامنة مساء على مسرح الجمهورية يقام حفلا بعنوان ساعة لقلبك وتحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي ويتضمن مجموعة من اشهر المونولجات والاسكتشات التى شكلت جزء من فن الغناء العربى فى القرن الماضى .

وبالتزامن يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي بمشاركة المطربين إسماعيل صادق ، سعيد عثمان، محمد طارق، أميرة أبو زيد، سامح منير وإيناس عز الدين .