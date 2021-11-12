الجمعة 12 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابة 15 شخصًا على الأقل فى انفجار مسجد شرقى أفغانستان

انفجار في مسجد شرقي
انفجار في مسجد شرقي أفغانستان

أفادت “رويترز” اليوم الجمعة أن 15 شخصا على الأقل، أصيبوا، في انفجار، وقع داخل مسجد في ولاية "ننكرهار" شرقي أفغانستان.

وقال حنيف ننجرهاري، المسئول المحلي للإعلام والثقافة، لدى حركة طالبان إن الانفجار، وقع خلال صلاة الجمعة، في مقاطعة "سبين غار" بالولاية.

وأشارت معلومات أولية إلى أن 15 مصليا أصيبوا في الحادث، طبقا لما ذكره المسئول.

وقال شيخ قبلي بالولاية إن قنبلة، زرعت داخل المسجد، في قرية "تيريلاي"، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وشهدت الفترة الماضية عدة حوادث استهدفت مساجد في مدن أفغانية منها العاصمة كابول، وخلال شهر أكتوبر حدثت 3 هجمات إرهابية استهدفت عددا من المساجد أسفرت عن وقوع عشرات القتلى والمصابين.

وأعلنت مصادر أفغانية، إصابة أكثر من 20 شخصًا بين قتيل وجريح، إثر حادث تفجير استهدف مسجدًا في ولاية قندهار أثناء صلاة الجمعة.

وقال مصدر محلي مطلع على الوضع في قندهار، إن الحديث يدور عن تفجير انتحاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة الجديدة التي شكلتها حركة طالبان، سعيد خوستي، على حسابه في "تويتر"، سقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، لافتا إلى أن عناصر للقوات الخاصة التابعة للحركة وصلت إلى موقع الحادث بهدف تحديد طبيعة الحادث وتقديم المسؤولين إلى العدالة.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدر صحي تأكيده بأن الانفجار خلف 33 قتيلا و72 جريحا على الأقل، بينا تحدثت منصة Herat times الإعلامية الأفغانية عن 37 قتيلا و67 جريحا.

وأشارت وكالة "آسواكا" الأفغانية إلى أن الحسينية التي وقع فيها الهجوم هي أكبر مسجد للشيعة في قندهار وتعرف باسم مسجد بيبي فاطمة أو مسجد إمام بارغاه.

وحتى الان لم يتبن أي جهة مسئولة عن الهجوم الجديد، لكن من المرجح وقوف تنظيم "داعش" وراءه، خاصة أنه أعلن مسئوليته عن تفجير قندوز قبل أسبوع.

أفغانستان ننكرهار حنيف ننجرهاري طالبان الانفجار

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وائل لطفي

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