مستشفى أسوان الجامعي تجري الكشف على أطفال الشفة الأرنبية

أجري، اليوم الجمعة، قسم التجميل بمستشفى أسوان الجامعي الكشف على أطفال الشفة الأرنبية، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أشرف معبد المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة أسوان، والدكتور أحمد قناوي رئيس قسم جراحة التجميل ونخبة من المتخصصين وذلك تمهيدا لإجراء عمليات الجراحة ضمن القافلة الطبية لاعادة الابتسامة للاطفال مصر.

وتنطلق فعاليات القافلة الشاملة في تخصص الإصلاح التجميلي، في الفترة ما بين 2 إلى 10 ديسمبر القادم، وذلك بإشراف مؤسسة ابتسامة الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، بعد تحضيرات استمرت لأكثر من 6 شهور.

وأوضحت الجامعة أن الخدمة بالمجان للمرضى والعيوب الخلقية والإصابات والحروق بالإضافة للجراحات اللازمة لها ومتابعتها، ومقرر أن يرسل المرضى إلى عيادة التجميل والإصلاح في الكشف الأولى في 12 نوفمبر الحالي لعمل التحضير.

وأطلقت جامعة أسوان هذه القافلة الشاملة المتخصصة في جراحات التجميل خدمة للمرضى بالمجان وخاصة أصحاب العيوب الخلقية والإصابات والحروق بالإضافة للجراحات اللازمة لها ومتابعتها، وجاري اليوم الكشف على حالات المرضى في عيادة التجميل والإصلاح في الكشف بالمستشفي الجامعي بأسوان.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن حاجتها للمعلمين للعمل بنظام الحصة، وذلك طبقًا للشروط الواردة بالكتاب الدوري رقم 26، بتاريخ 20/9/2021، الصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعمل بالمرحلة "الابتدائية، والإعدادية، مقابل مبلغ 20 جنيها للحصة، ولا يتجاوز 24 حصة أسبوعية.

ونرصد لكم الشروط للمتقدمين، بالإضافة إلى آليات التقديم للعمل بالحصة:

وذلك وفقًا للشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تربوي مناسب.

2- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالأحقية على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

3- يشترط بحث الموقف الأمني للعمل بنظام الحصه "عن طريق المديرية قبل العمل"

4-ألا توجد صلة قرابة بالمدرسة التي سوف يعمل بها حتى الدرجة الثانية.

5- أن يكون العمل وفقا للعجز التخصصات والأولوية للعجز في المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافي للمتقدم حسب عنوان السكن المدون في الرقم القومي.

6- أن يقبل العمل في أي مدرسة يوجد بها عجز.

آليات التقدم للعمل بالحصة:

1- يتم التقدم بالحصة وفق النموذج المعد من الإدارة التعليمية التابع لها.

2- تقبل طلبات إعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 - 11 - 2021 حتى الثلاثاء 16- 11- 20 21 بدايه من الساعة التاسعة صباحً وحتى الثالثة عصرًا.

3- تشكيل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات الموافقة الآتي: "طلب التقدم للعمل بنظام الحصة (من الإدارة التعليمية)، صورة المؤهل الدراسى، صورة شهادة الميلاد المميكنة، صورة بطاقة الرقم القومي، الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث، عدد 3 صور شخصية حديثة، على أن يتم مطابقة الصور على الأصول عند الاستلام وعلى أن يستلم أن تقدم ايصال استلام من الإدارة.

4- يرخص للتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة ومعتمد من مدير الإدارة التعليمية بعد اجتياز المقابلة من قبل اللجنة المشكلة من الإدارة التعليمية.