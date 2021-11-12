ضبط 5 مسجلين خطر بـ 170 طربة حشيش في الإسكندرية ومطروح

نجحت الداخلية في ضبط 170 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عدة عناصر إجرامية بنطاق محافظتى "الإسكندرية ومطروح، حيث رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (الإسكندرية – مطروح) نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم ، عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وتمكنت الجهود من ضبط 4 من العناصر الإجرامية ، لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة بالإسكندرية وبحوزتهم (45 طربة لمخدر الحشيش – طبنجة – عدد من الطلقات لذات العيار– سيارة- مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة – 2 سلاح أبيض "مطواة") ، وضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (125 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول)، بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي مليون و 275 ألف جنيه.

عقوبة الاتجار في المخدرات

فى إطار خطة الدولة لمحاربة تجارة المواد المخدرة، تم وضع عدة قوانين صارمة ووضعت عقوبات مشددة لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.

المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

- ظروف تخفيف العقوبة

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفته التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.