عرض أولى حلقات حكاية «مش هنفرح بيكى» على cbc للمرة الثانية.. غدًا

كشفت المنتجة مها سليم عن عرض أولى حلقات حكاية «مش هنفرح بيكى» من مسلسل زي القمر على cbc في الثامنة من مساء غد السبت في إعادة ثانية للحكاية بعد النجاح الكبير الذي حققته الحكاية في عرضها الأول من بطولة الفنانة جومانا مراد.

أبطال حكاية مش هنفرح بيكي

وتعرض حكايات مسلسل "زى القمر" أسبوعيا في تمام الساعة 8 مساء، والحكاية الجديدة “مش هنفرح بيكي” تأليف شهيرة سلام، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، ويشارك في بطولتها مع جومانا مراد عباس أبو الحسن، محمد كيلانى، مها أبو عوف، ألفت عمر، نرمين زعزع، هشام الشاذلى، محمد أبو داوود.



شخصية جومانا مراد في مسلسل مش هنفرح بيكي



وتجسد جومانا مراد فى أحداث حكاية "مش هنفرح بيكى" دور فتاة جميلة تدعى "أماني" يتأخر بها سن الزواج، ما يجعلها تدخل في مواجهة مع المجتمع الذي ينظر لها بطريقة ظالمة ورجعية.



مسلسل "زى القمر" إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بشراكة مع سليميديا للمنتجة مها سليم، ويعتمد العمل على حكايات منفصلة متصلة، كل حكاية من 5 حلقات بأبطال ومؤلفين ومخرجين مختلفين، وتم عرض 10 حكايات من الموسم الثاني خلال الفترة الماضية وحققت نجاحا كبيرا.

وخلال الأسبوع الماضي عرضت حكاية "أم العيال" بطولة كلا من؛ رانيا فريد شوقي، أحمد وفيق، محمود ياسين "جونيور"، رضوى جودة، ضياء الميرغني وعدد من الفنانين الشباب، وهي من تأليف عمرو الدالي، وإخراج شيرين عادل.

وتجسد الفنانة رانيا فريد شوقي، دور سيدة متزوجة ولديها 7 أبناء، وتتعرض للضرب والإهانة بشكل دائم من زوجها، حيث يستولى على أموالها ويعيش عالة عليها وعلى الأبناء وحققت الحكاية نجاحا كبيرا خاصة في حلقتها الأخيرة من خلال تسليط الدور على الهجرة غير الشرعية.